Projektā Ogres novada pašvaldība sadarbojās ar Vides risinājumu institūtu, "Digitex", "Geodeticca", Būvniecības valsts kontroles biroju un Valsts zemes dienestu. Tika analizētas iespējas izmantot dažādus mūsdienīgus ģeotelpiskos datus - brīvpieejas "Sentinel" satelītdatus, augstas izšķirtspējas satelītattēlus, ortofoto un LiDAR datus, lai pašvaldībām un valsts iestādēm būtu pieejama objektīvāka, aktuālāka un pilnīgāka informācija par teritorijā esošo apbūvi un tās atbilstību reģistros esošajai informācijai.
Pašvaldībai šāda pieeja sniedz būtiskus ieguvumus, jo tā ļauj savlaicīgāk identificēt iespējamās neatbilstības datos, plānot darbu, balstoties uz faktisko situāciju teritorijā, kā arī efektīvāk izmantot būvvaldes un citu institūciju cilvēkresursus. Pašvaldības pārstāvji uzsver, ka šis projekts dod iespēju ne tikai pārraudzīt esošo situāciju, bet arī veicināt datu kvalitāti, pilnveidot teritorijas pārvaldību un paaugstināt kopējo procesu efektivitāti.
Īpaši nozīmīgs projekta pienesums ir saistīts arī ar Valsts zemes dienesta pārziņā esošo kadastra datu kvalitātes uzlabošanu. Salīdzinot dažādus ģeotelpiskos datu avotus ar kadastra informāciju, iespējams identificēt gadījumus, kuros publiski pieejamie dati neatbilst faktiskajai situācijai dabā. Šāda pieeja nākotnē var veicināt precīzāku kadastra datu uzturēšanu, pilnveidot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un paaugstināt to datu uzticamību, uz kuriem balstās gan pašvaldību, gan valsts institūciju lēmumi.
Dalība projektā Ogres novada pašvaldībai ir sniegusi iespēju praktiski izvērtēt, kā digitālie risinājumi un attālās izpētes tehnoloģijas var atbalstīt būvvaldes ikdienas darbu. Nenoliedzami, šie rīki neaizstāj speciālistu profesionālo izvērtējumu, tomēr palīdz efektīvāk noteikt prioritātes un identificēt situācijas, kurās nepieciešama padziļināta pārbaude. Tas ļauj nodrošināt mērķtiecīgāku, caurskatāmāku un datos balstītu pašvaldības darbu, skaidro pašvaldībā.
Projekta rezultāti apliecina, ka mūsdienīga pašvaldības pārvaldība arvien lielākā mērā ir balstīta uz kvalitatīviem datiem, digitālajām tehnoloģijām un starpinstitucionālo sadarbību. Ogres novada pašvaldība saskata būtisku potenciālu šādu risinājumu attīstībā un turpmākā izmantošanā, lai uzlabotu teritorijas pārvaldību, paaugstinātu datu kvalitāti un nodrošinātu efektīvākus pakalpojumus novada iedzīvotājiem.