Ņemot vērā šī priekšlikuma nepietiekamo izvērtējumu no saimnieciskās pamatotības un kopējās konkurētspējīgas un ilgtspējīgas darbības perspektīvas un faktu, ka nav noskaidrots arī sabiedrības viedoklis par Ogres estrādes nepieciešamību un vajadzību tās atgūšanā un atjaunošanā investēt ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekļus, pašvaldības Kultūras komiteja nolēma šo lēmumprojektu uz domes sēdi apstiprināšanai pašlaik nevirzīt.
D. Kļaviņas un J. Siliņa iesniegtais lēmumprojekts saistās ar ievērojamu pašvaldības naudas līdzekļu izmantojumu – kā liecina pašvaldības rīcībā esošā informācija, tikai Ogres estrādes iegādei vien būtu nepieciešami vairāk nekā 3 miljoni eiro, un tās pilnvērtīgai atjaunošanai un modernizācijai nepieciešamais finansējums varētu būt vismaz divas reizes lielāks.
Domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Egils Helmanis norāda: “Ogres novads visas valsts mērogā ir plaši izslavēts kā nozīmīgu kultūras un mākslas notikumu norises vieta un arī Ogres estrādei vēsturiski ir bijusi būtiska loma kultūras un sociālajās norisēs, tomēr esmu pārliecināts, ka lēmums atsavināt šo objektu un ieguldīt tajā ievērojamus pašvaldības finanšu līdzekļus var tikt pieņemts tikai ar skaidru ekonomisko pamatojumu un sabiedrības atbalstu. Ogres estrādes atjaunošanai būtu nepieciešami daudzi miljoni eiro – vairāk nekā 3 miljoni eiro tās atpirkšanai no privātpersonas un vēl būtiski lielāki līdzekļi estrādes atjaunošanai konkurētspējīgā līmenī. Tajā pašā laikā pašvaldībai ir virkne citu prioritāšu, īpaši publiskās infrastruktūras un izglītības jomā, tādējādi, pirms pieņemt šādus lēmumus, ir jābūt pārliecībai, ka to pamatā ir ne tikai priekšlikumu iesniedzēju politiskā griba, bet gan tie ir sabiedrības interesēs un – ar finansiālu pamatojumu.”
Pašvaldības Kultūras komitejā tika akcentēts, ka šobrīd nav veikts Ogres estrādes iespējamās atgūšanas detalizēts ekonomiskais izvērtējums, nav skaidri definēti pieejamie finansējuma avoti, kā arī nav veikta iedzīvotāju viedokļa izpēte par šāda mēroga investīciju nepieciešamību. Tāpat lēmumprojektā netika sniegta pilnvērtīga analīze par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī Ogres estrādes kā kultūras norišu vietas potenciālā konkurētspēja novada un visas Latvijas kultūras norišu vidū. Tāpat tika norādīts, ka Ogres estrādes attīstība, lai arī potenciāli nozīmīga kultūras infrastruktūras kontekstā, jāvērtē kopējā novada attīstības un budžeta prioritāšu ietvarā, ņemot vērā arī citas nepieciešamās investīcijas.
Kultūras komiteja vienojās, ka jautājums turpināms skatīt tikai pēc detalizēta izvērtējuma sagatavošanas, kas ietvertu finanšu aprēķinus, iespējamās attīstības scenārijus un iedzīvotāju viedokļa analīzi.