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Otrdiena, 09.06.2026 15:56
Gita, Ligita
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 08:44

Vai revīzijas secinājumi ir sasteigti? Valsts kontrole šodien vērtēs Ogres novada pašvaldības sūdzību

Leta/OgreNet
Vai revīzijas secinājumi ir sasteigti? Valsts kontrole šodien vērtēs Ogres novada pašvaldības sūdzību
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 08:44

Vai revīzijas secinājumi ir sasteigti? Valsts kontrole šodien vērtēs Ogres novada pašvaldības sūdzību

Leta/OgreNet

Valsts kontroles padome šodien skatīs Ogres novada pašvaldības sūdzību, kurā tika apstrīdēti revīzijas par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu rezultāti. Ogres novada pašvaldība, izmantojot Valsts kontroles likumā paredzētās tiesības, lūdza Valsts kontroles padomi izvērtēt revīzijas ziņojuma apstiprināšanas pamatotību, kā arī pārbaudīt, vai revīzijas procesā ir pilnvērtīgi izvērtēti pašvaldības sniegtie skaidrojumi, iebildumi un faktiskie apstākļi.

Pašvaldība uzsver, ka apstrīdēšanas iesnieguma mērķis neesot izvairīties no pamatotas kritikas vai nepieciešamajiem uzlabojumiem pārvaldības procesos. Vienlaikus pašvaldība uzskata, ka revīzijas secinājumiem ir jābūt precīziem, samērīgiem, līdzsvarotiem un balstītiem vispusīgi izvērtētā informācijā.

Īpašu uzmanību pašvaldība pievērš apstāklim, ka revīzijas ziņojuma projekts vēl pirms revīzijas procesa noslēguma un pirms pašvaldības gala viedokļa pilnvērtīgas izvērtēšanas nonāca plašsaziņas līdzekļu rīcībā. Pašvaldības ieskatā šāda situācija radīja risku, ka publiskajā telpā priekšlaicīgi varēja izveidoties vienpusējs priekšstats par revīzijas jautājumiem vēl pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.

Apstrīdēšanas iesniegumā pašvaldība lūdz Valsts kontroles padomi uzaicināt pašvaldības pārstāvjus piedalīties iesnieguma izskatīšanā, izvērtēt revīzijas ziņojuma apstiprināšanas pamatotību, kā arī nepieciešamības gadījumā uzdot precizēt revīzijas ziņojumu, lai tajā skaidrāk un līdzsvarotāk tiktu atspoguļoti izvērtētie apstākļi.

Ogres novada pašvaldība atkārtoti uzsver, ka tās interesēs ir objektīvs, caurskatāms un profesionāls izvērtējums, kas ļauj gan novērst iespējamos trūkumus, gan nodrošināt, ka sabiedrībai sniegtā informācija par pašvaldības darbu ir precīza un līdzsvarota

TV3 iepriekš ziņoja, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni - neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm.

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