Pašvaldība uzsver, ka apstrīdēšanas iesnieguma mērķis neesot izvairīties no pamatotas kritikas vai nepieciešamajiem uzlabojumiem pārvaldības procesos. Vienlaikus pašvaldība uzskata, ka revīzijas secinājumiem ir jābūt precīziem, samērīgiem, līdzsvarotiem un balstītiem vispusīgi izvērtētā informācijā.
Īpašu uzmanību pašvaldība pievērš apstāklim, ka revīzijas ziņojuma projekts vēl pirms revīzijas procesa noslēguma un pirms pašvaldības gala viedokļa pilnvērtīgas izvērtēšanas nonāca plašsaziņas līdzekļu rīcībā. Pašvaldības ieskatā šāda situācija radīja risku, ka publiskajā telpā priekšlaicīgi varēja izveidoties vienpusējs priekšstats par revīzijas jautājumiem vēl pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.
Apstrīdēšanas iesniegumā pašvaldība lūdz Valsts kontroles padomi uzaicināt pašvaldības pārstāvjus piedalīties iesnieguma izskatīšanā, izvērtēt revīzijas ziņojuma apstiprināšanas pamatotību, kā arī nepieciešamības gadījumā uzdot precizēt revīzijas ziņojumu, lai tajā skaidrāk un līdzsvarotāk tiktu atspoguļoti izvērtētie apstākļi.
Ogres novada pašvaldība atkārtoti uzsver, ka tās interesēs ir objektīvs, caurskatāms un profesionāls izvērtējums, kas ļauj gan novērst iespējamos trūkumus, gan nodrošināt, ka sabiedrībai sniegtā informācija par pašvaldības darbu ir precīza un līdzsvarota
TV3 iepriekš ziņoja, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni - neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm.