“Šodien pārsteigumu sagādāja “Clean R”. Visi šķirošanas konteineri aizslēgti, nevar normāli izmest sašķiroto. Lielākus kartonus jāsaplēš strēmelēs, lai pa šo lodziņu izmestu. Godīgi ņirgāšanās par šķirošanu,” raksta Ikšķiles iedzīvotāju grupas biedrs.
“Vai tas ir mēģinājums šķirošanu apkarot?” viņš vaicā.
Pie ieraksta uzvirmojusi aktīva diskusija – vieni norāda, ka konteineri ir aizslēgti tāpēc, ka cilvēki tajos iemet jebko, sākot no nesaspiestām kartona kastēm līdz pat veciem krēsliem un riepām, citi tam piekrīt un piebilst, ka redzējuši, kā konteineros tiek mesti arī pilni maisi ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
“Kā arī daži iemet lielas kartona kastes, tās neizjaucot, nesalokot vai nesaplēšot… līdz ar to puse no konteinera jau pilna. Nebūtu aizslēgtas, ja cilvēki rīkotos ar apdomu,” kāda komentētāja raksta.
Cits komentētājs uzskata, ka visa šī situācija ir sekas sabiedrības nevēlēšanās domāt un rīkoties apzināti. Viņaprāt, ja cilvēki paši ievērotu šķirošanas noteikumus, šādas slēdzenes uz konteineriem nebūtu vajadzīgas.
Citi atbalsta atkritumu apsaimniekotāja domu un uzsver, ka sabiedrībai jāmaina attieksme, jo viss sākas ar katru pašu
Vienlaikus daudzi pauž neizpratni, kāda vispār ir jēga šķirot, ja atkritumu vedējs iekrauj gan šķirotos, gan sadzīves atkritumus vienā mašīnā – viens saka, ka to redzējis pats, cits piebilst, ka arī viņam “Clean R” nav spējis izskaidrot, kāpēc tā notiek.
Cits skaidro: “Pirms pāris gadiem, kad dzīvoju Rīgā, tad vienreiz šo ievēroju un piegāju paprasīt. Darbinieks parādīja, ka tajā mašīnā ir divas sadaļas un tas rullis vieniem atkritumiem rullē uz augšu un otriem atkritumiem uz leju. Tikai neatceros, vai tā bija “Clean R’ vai cita kompānija.”