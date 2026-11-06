Vai tev kāds ir padomā? Izsludināta pieteikšanās "Ogres novada Jauniešu gada balvai 2026"

Ogres novada pašvaldība vēsta, ka Ogres novada Jauniešu gada balva ir pašvaldības augstākais novērtējums jaunatnes jomā. Tās mērķis ir apzināt, novērtēt un godināt jauniešu sasniegumus, iniciatīvas, līdzdalību un ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē, kā arī pateikties tiem, kuri atbalsta jauniešu idejas, palīdz īstenot ieceres un rada jaunas iespējas.
Vai pazīsti jaunieti, kurš ar savu iniciatīvu iedvesmo citus? Varbūt zini jauniešu komandu, kas īstenojusi nozīmīgu projektu, vai skolēnu pašpārvaldi, kas aktīvi uzlabo skolas ikdienu? Šī ir iespēja viņu ieguldījumu novērtēt un pateikt paldies!
Balvas nominācijas
Šogad pretendentus iespējams izvirzīt piecās nominācijās:
1. JAUNIEŠU ENERĢIJA POZITĪVIEM REZULTĀTIEM
Jaunietim, kurš ar savu aizrautību, prasmēm, iniciatīvu un personīgo piemēru iedvesmojis un iesaistījis citus jauniešus, radot pozitīvas pārmaiņas savā kopienā, skolā vai Ogres novadā.
2. GADA JAUNIEŠU INICIATĪVA
Jaunieša vai jauniešu grupas radītai un īstenotai idejai, projektam, pasākumam, uzņēmējdarbības iecerei vai citai iniciatīvai, kas veicinājusi jauniešu līdzdalību, prasmju attīstību un radījusi pozitīvas pārmaiņas vietējā kopienā.
3. JAUNIEŠU KOMANDA
Formālai vai neformālai jauniešu grupai - klasei, kolektīvam, sporta komandai vai citai jauniešu apvienībai –, kas, kopīgi īstenojot idejas un aktivitātes, sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Ogres novada jauniešu vai vietējās kopienas dzīvē.
4. JAUNIEŠU IESPĒJU PARTNERIS
Personai, uzņēmumam, iestādei vai organizācijai, kas tic jauniešu idejām, sniedz atbalstu un rada iespējas jauniešiem pilnveidot prasmes, īstenot savas ieceres un sasniegt mērķus.
5. GADA SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE
Ogres novada izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldei, kas aktīvi pārstāvējusi jauniešu intereses, veicinājusi skolēnu līdzdalību, īstenojusi iniciatīvas un uzlabojusi skolas vai novada jauniešu ikdienu.
Ogres novada Gada brīvprātīgais
Atsevišķā nominācijā „Ogres novada Gada brīvprātīgais” tiks godināts jaunietis, kurš ar savu brīvprātīgo darbu sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Ogres novada sabiedrības, pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, pasākumu un projektu īstenošanā.
Šajā nominācijā jauniešus neizvirza citas personas – brīvprātīgie paši iesniedz savus uzskaitīto un apliecināto brīvprātīgā darba stundu apliecinājumus.
Nominācijas ieguvēju nosaka, izvērtējot iesniegtos brīvprātīgā darba stundu apliecinājumus. Balvu saņem jaunietis, kurš attiecīgajā periodā veicis visvairāk apliecinātu brīvprātīgā darba stundu.
Galvenā balva – Ogres novada Gada jaunietis
Papildus nomināciju apbalvojumiem tiks pasniegta galvenā balva „Ogres novada Gada jaunietis”.
To saņems nominācijas „Jauniešu enerģija pozitīviem rezultātiem” pretendents, kurš vērtēšanas komisijas vērtējumā būs ieguvis augstāko punktu skaitu, apliecinot īpaši nozīmīgu ieguldījumu Ogres novada jauniešu un sabiedrības dzīvē.
Katrā nominācijā laureāti saņems Ogres novada Atzinības rakstu un simbolisku balvu, savukārt galvenās balvas „Ogres novada Gada jaunietis” un nominācijas „Ogres novada Gada brīvprātīgais” ieguvēji papildus saņems 100 eiro naudas balvu pēc nodokļu nomaksas.
Kas un kā var pieteikt pretendentus?
Apbalvojumam iespējams izvirzīt jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kuri ir saistīti ar Ogres novadu – dzīvo, mācās, strādā vai aktīvi darbojas novada teritorijā.
Atbilstoši nominācijas būtībai balvai var izvirzīt arī jauniešu grupas, komandas, skolēnu pašpārvaldes, iestādes, organizācijas un uzņēmumus.
Pretendentus var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Aicinām iesaistīties ikvienu – jauniešus, vecākus, pedagogus, jaunatnes darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un citus novada iedzīvotājus.
Lai izvirzītu pretendentu kādā no piecām nominācijām, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, norādot informāciju par kandidātu, izvēlēto nomināciju un sniedzot motivētu pamatojumu par kandidāta sasniegumiem, iniciatīvām un ieguldījumu.
Pieteikšanās anketu atradīsi ŠEIT.
Pretendentus nominācijām iespējams pieteikt līdz 2026. gada 1. decembra plkst. 23.59.
Pieteikumu iespējams iesniegt arī klātienē Ogres novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu Ogres novada pašvaldībai, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001.
Balvas ieguvēji tiks godināti svinīgajā apbalvošanas pasākumā 2026. gada 5. decembrī Lielvārdes Kultūras namā. Ar balvas nolikumu iespējams iepazīties šeit.