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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 11:03

Vai tuvojas nākamais karstuma vilnis? Sinoptiņi izsaka prognozes

Leta
Vai tuvojas nākamais karstuma vilnis? Sinoptiņi izsaka prognozes
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 11:03

Vai tuvojas nākamais karstuma vilnis? Sinoptiņi izsaka prognozes

Leta

Svētdiena Latvijā būs šīs nedēļas siltākā diena - valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz +26 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Sestdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas no rietumiem palielināsies, dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī gaiss atdzisīs līdz +8..+14 grādiem un daudzviet - galvenokārt valsts austrumu pusē - veidosies migla. Dienā, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

Naktī uz svētdienu gaiss nekļūs vēsāks par +12..+17 grādiem, maksimālā temperatūra gaidāma no +19..+22 grādiem Kurzemē, kur iespējama apmākusies diena, līdz +23..+26 grādiem pārējā Latvijā. Dažviet būs īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss.

Paredzams, ka pirmdien līs plašāk, vietām gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes, maksimālā temperatūra no +17 grādiem dažviet Kurzemē līdz +27 grādiem valsts galējos austrumos.

Nākamās nedēļas turpinājumā pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņu būs maz un bieži spīdēs saule, nedēļas nogalē iespējams 30 grādu karstums, bet Centrāleiropā gaisa temperatūra var pārsniegt +40 grādus.

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