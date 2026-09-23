Vairāk nekā 400 iespējas izkustēties! Latvijā un Ogres novadā notiek "Beactive Day"

Visā Latvijā piedāvātas sporta un fitnesa nodarbības, kā arī citas fiziskās aktivitātes dažādu vecumu un interešu cilvēkiem. Šogad iniciatīvā īpaša uzmanība pievērsta kustības ietekmei gan uz fizisko veselību, gan emocionālo pašsajūtu.
Ogres novadā aktivitātes notiek Ogrē, Ikšķilē, Plāterē, Meņģelē, Taurupe un Lielvārdē. Vairāk par iniciatīvas piedāvātajās aktivitātēm uzzini "Beactive Day" kartē.
Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas (LVFA) valdes priekšsēdētājs Gints Kuzņecovs uzsver, ka kustība ir viens no veidiem, kā rūpēties par veselību un dzīves kvalitāti. Iniciatīvas rīkotāji aicina katru atrast sev piemērotu aktivitāti - tā var būt arī pastaiga, deja vai brauciens ar velosipēdu.
Saskaņā ar 2022. gada Eirobarometra datiem 33% Latvijas iedzīvotāju nekad nesporto, bet 39% ar sportu nodarbojas ar zināmu regularitāti. Eiropā cilvēki kā biežākos iemeslus kustēties min veselības uzlabošanu, fiziskās formas uzlabošanu un vēlmi atslābināties.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) fizisko aktivitāti definē plaši, tajā ietverot arī pārvietošanos, aktīvu atpūtu un ikdienas kustības. PVO norāda, ka regulāra fiziskā aktivitāte palīdz mazināt depresijas un trauksmes simptomus, uzlabo smadzeņu veselību un kopējo labbūtību.
Iniciatīvu Latvijā īsteno LVFA ar Rīgas Stradiņa universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Sporta cīņas federācijas atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Iniciatīva "Beactive Day" ir Eiropas mēroga kampaņa, kas katru gadu 23. septembrī norisinās vairāk nekā 20 Eiropas valstīs. Tās mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes un aktīvu dzīvesveidu ikdienā, aicinot cilvēkus vairāk kustēties un iesaistīties sportiskās aktivitātēs.
Kampaņas ietvaros tiek organizēti bezmaksas aktīvā dzīvesveida pasākumi sporta un fitnesa klubos, fitnesa studijās, parkos, skolās, pilsētvidē un citās publiskās vietās. Ikviens tiek aicināts izmēģināt dažādas fiziskās aktivitātes un atrast sev piemērotāko veidu, kā ikdienā būt aktīvākam.
Iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas organizētās Eiropas Sporta nedēļas un kopīgās kustības, kas visā Eiropā popularizē sporta un fizisko aktivitāšu nozīmi veselīgā un aktīvā dzīvesveidā.