Vairāk nekā 80 valsts ceļu posmos turpinās būvdarbi

Visvairāk būvdarbu posmu ir uz reģionālajiem ceļiem, daudzos posmos satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforu vai satiksmes regulētājiem. Autovadītāji tiek aicināti reversās kustības posmos neiebraukt pie luksofora sarkanā signāla, ievērot visus ierobežojumus un iekļauties satiksmes plūsmā atļautajā ātrumā, lai neradītu sastrēgumus, bīstamas situācijas uz ceļa un vēl vairāk neapgrūtinātu pārvietošanos.

Būvdarbu posmā uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam būvdarbu dēļ turpinās plaši satiksmes ierobežojumi, tāpēc ieteicams izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9).

Īpaši pacietīgiem jābūt arī tiem, kuri dosies pa autoceļu Rīga-Ērgļi (P4), kur no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ceļā vajadzēs stundu un 40 minūtes. Šo posmu ieteicams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka-Ogre (P5).

Pusotru stundu ceļā nāksies pavadīt no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri-Saldus-Ezere (P105), bet ar stundu jārēķinās ceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei un ceļa Limbaži-Salacgrīva (P12) posmā no Korģenes līdz Vecsalacai.

Plānojot braucienus, autovadītāji tiek aicināti ieskatīties aktuālajā remontdarbu kartē LVC interneta mājaslapā. Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, ikviens var zvanīt uz LVC diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8000 5555.