Valsts kanceleja ir sagatavojusi rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu Ministru kabineta locekļiem, Ministru prezidenta biroja un ministru konsultatīvajām amatpersonām, kā arī ministriju parlamentārajiem sekretāriem, zaudējot amatus līdz ar valdību nomaiņu.
Kopumā šīm izmaksām nepieciešami 509 405 eiro.
No šīs summas Valsts kancelejai minēto maksājumu veikšanai tiks piešķirti 208 525 eiro, Aizsardzības ministrijai - 52 262 eiro, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai - 30 084 eiro, Kultūras ministrijai - 38 123 eiro, Satiksmes ministrijai - 35 469 eiro, Klimata un enerģētikas ministrijai - 49 293 eiro, Tieslietu ministrijai - 42 726 eiro, bet Izglītības un zinātnes ministrijai - 52 923 eiro.