Vides akcija notiks Kuldīgā, Bauskā, Iecavā, Vecumniekos, Tukumā, Talsos, Kandavā, Jēkabpilī un Dobelē.
Akcijas laikā no vienas automašīnas būs iespējams nodot vienu riepu komplektu bez diskiem. Pieņemšanas vietās var tikt reģistrēts transportlīdzekļa numurs vai lūgts uzrādīt reģistrācijas apliecību. Precīza kārtība katrā vietā var atšķirties, tādēļ iedzīvotāji aicināti iepazīties ar konkrētā apsaimniekotāja sniegto informāciju.
Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas pieņems SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Kuldīgā, Dārzniecības ielā, no 13. aprīļa līdz 18. aprīlim.
Tāpat no 13. aprīļa līdz 17. aprīlim riepas varēs nodot SIA "Bauskas novada komunālserviss" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Bauskā, Biržu ielā, un Vecumniekos, Ceriņu ielā.
Riepas varēs nodot arī SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos no 17. aprīļa līdz 18. aprīlim Tukumā, Dienvidu ielā, no 24. aprīļa līdz 25. aprīlim Talsu novada poligonā "Janvāris" un Kandavā, Daigones ielā.
No 20. aprīļa līdz 24. aprīlim nolietotās riepas varēs nodot SIA "Jēkabpils pakalpojumi" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Jēkabpilī, Zemgales ielā.
Savukārt no 23. aprīļa līdz 25. aprīlim riepas varēs nodot SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Dobelē, Spodrības ielā.
Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citviet vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas.
Vides akciju "Dod riepām otru dzīvi" organizē "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", "Bauskas novada komunālserviss", "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"", "Jēkabpils pakalpojumi" un "Dobeles komunālie pakalpojumi".
"AJ Power Recycling" 2024. gadā strādāja ar 5,144 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 89,9% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa palielinājās par 74,1% un bija 417 806 eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 280 000 eiro. "AJ Power Recycling" lielākais īpašnieks ir SIA "AJ Power Holding" (70%), kuras kapitālā 34% pieder SIA "Lādētājs", kuras vienīgais īpašnieks ir Jānis Lielcepure, 26% pieder SIA "AHF, kuras vienīgā īpašniece ir Anete Freiberga-Samtiņa, 25% kapitāldaļu pieder Freibergai-Samtiņai tiešā veidā, bet 15% pieder SIA "Duk Power", kuras vienīgais īpašnieks ir Druvis Mūrmanis.
Savukārt pa 15% "AJ Power Recycling" kapitālā pieder SIA "Dynamic", kuras īpašnieki ir Solveiga Grīsle (51%) un Mārtiņš Tivčs (49%), un SIA "K.I.", kuras vienīgais īpašnieks ir Ivo Salmiņš.