Līdz 14.maijam Jēkabpils un Alūksnes apkārtnē, Lielvārdes tuvumā un Ādažu poligonā notiks starptautisko militāro mācību "Swift Response 22" aktīvā fāze, kuras laikā vienlaicīgi notiks vairāki taktiskie vingrinājumi, kas ir apvienoti ar mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posmu.
10.maijā notiks otrais "Swift Response 22" aktīvās fāzes vingrinājums. Scenārijs paredz lidmašīnas "Hercules" pacelšanos no Rīgas lidostas un aptuveni 300 ASV Bruņoto spēku 173.gaisa desanta brigādes un Kanādas Karalisko bruņoto spēku izpletņlēcēju nogādāšanu un desantēšanu netālu no Lielvārdes.
Savukārt 14.maijā ASV desanta vienība kopīgi ar NATO paplašinātās kaujas grupas Latvijā apakšvienībām poligonā veiks vairākus mācību taktiskos vingrinājumus, tostarp iefiltrēšanos operācijas rajonā un pretdesanta operācijas.
Starptautiskās mācības "Swift Response 22" Eiropā norisinās no 1.maija līdz 14.maijam, un tajās kopumā iesaistīti aptuveni 9500 karavīru no 19 NATO dalībvalstīm, ieskaitot Latviju.
Mācības "Swift Response 22" ir kompleksas divīzijas līmeņa mācības, iesaistot desanta, gaisa spēku un sauszemes vienības. Šo mācību mērķis ir paaugstināt NATO gatavību efektīvi reaģēt uz liela mēroga drošības krīzēm, gan pilnveidojot dažādu spēka veidu savietojamību, gan trenējot spēku pārapgādi, gan arī vairojot apvienotās kaujas spējas reģionāla mēroga operāciju īstenošanā vairākās valstīs vienlaicīgi.
Lidmašīnas C-130 "Hercules" ir bruņotas ar ātrās darbības automātiskajiem lielgabaliem un 105 milimetru haubicēm, taču šoreiz mācību scenārijs neparedz šaušanu no šiem ieročiem.
Kaujas šaušana notiks tikai no helikopteriem "Apache", kuri iznīcinās mācību mērķus poligonā ar ložmetējiem un vadāmajām prettanku raķetēm. Vingrinājuma kopējais mērķis ir trenēt un praktiski pilnveidot lidmašīnu un helikopteru tuvā gaisa atbalsta spējas sauszemes vienību operācijām.
Jau ziņots, no 18.aprīļa līdz 27.maijam Latvijā norisinās militāro mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām "Hedgehog".
No 9.maija līdz 14.maijam Latgales un Vidzemes novadu iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, dzirdot un redzot gaisa kuģu grupas, kas veiks desanta operācijas, īstenos dažādus taktiskos uzdevumus gan Jēkabpils un Alūksnes apkārtnē, gan Lielvārdes tuvumā, gan Ādažu poligonā.
Mācību vingrinājumos, kas notiks ārpus poligonu teritorijas, tiks izmantota tikai salūtmunīcija, kas rada troksni, bet nekādi neapdraud cilvēkus.