Šogad “Čē Čē Čempionāts” notiks jau 20. reizi, apliecinot tā nozīmi kā ilgstošākajai izglītības iniciatīvai Latvijā un vienlaikus lielākajam klašu saliedēšanās festivālam Eiropā. Šī gada tēma ir draudzība digitālajā laikmetā, īpašu uzmanību pievēršot klātienes draudzībai un savstarpējām attiecībām laikā, kad arvien lielāku lomu jauniešu ikdienā ieņem digitālā vide. Organizatori uzsver, ka čempionāta mērķis ir ne tikai veicināt klašu saliedētību un sadarbību, bet arī stiprināt jauniešu emocionālo labsajūtu un piederības sajūtu.
“Divdesmit gadu laikā esam redzējuši, cik nozīmīga jauniešiem ir iespēja būt kopā, sadarboties un veidot īstas attiecības ārpus ekrāniem. Šī tēma nav izvēlēta nejauši – “Tele2” un pētījumu aģentūras “Rait Group” aptauja, kas veikta šī gada janvārī un februārī, aptaujājot 500 skolēnus vecumā no 16 līdz 19 gadiem, rāda, ka katrs astotais jaunietis (13 %) atzīst, ka viņam draugu nav vai arī viņš nav pārliecināts, vai tādi ir.
Jaunieši, kuriem nav draugu, visbiežāk kā iemeslus min grūtības iepazīties ar jauniem cilvēkiem, nespēju uzticēties citiem un ierobežotas iespējas satikt jaunus draugus. “Čē Čē Čempionāts” vienmēr ir bijis par draudzību, uzticēšanos un kopīgi pārvarētiem izaicinājumiem, tāpēc šī gada tēma ir īpaši aktuāla,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.
“Čē Čē Čempionāta” Finālā šogad piedalīsies 480 klases no visas Latvijas. Visvairāk klašu Finālā ir iekļuvušas no Siguldas Valsts ģimnāzijas (17 klases), Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (15 klases), Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (14 klases) un Mārupes Valsts ģimnāzijas (13 klases). Savukārt Ķekavas vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Salaspils 1. vidusskola būs pārstāvētas ar 11 klasēm katra. Reģionu griezumā visvairāk klašu Finālā pārstāvētas no Vidzemes (204) un Rīgas (117), kam seko Kurzeme (82), Zemgale (50) un Latgale (27).
Kā informē organizatori, 28. maijā sacensībās startēs 6.–7. klašu grupas, 29. maijā – 8.–9. klašu grupas, bet 30. maijā – 10.–12. klašu skolēni. Katrā klašu grupā piedalīsies 160 klases. Ar visām klasēm, kas iekļuvušas Finālā, iespējams iepazīties šeit.
“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta Ogres novada pašvaldība, biedrība “Papardes zieds”, “SEB banka”, Zaļās jostas kampaņa “Tīrai Latvijai”, veikalu tīkls “ELVI”, “Sadales tīkls” un programma “Piens un augļi skolai”.
Kā vēsta Ogres novada pašvaldība, iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pasākuma norises dienās būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
Praktiska informācija iedzīvotājiem:
• Skolēnu drošības dēļ pasākums ir slēgts un nepiederošām personām ieeja nav atļauta.
• Teritorija no Smiltāju kapu stāvlaukuma līdz Dubkalnu karjera stāvlaukumam, to ieskaitot, būs slēgta apmeklētājiem no 25. līdz 31. maijam, ieskaitot.
• Pasākuma norises dienās 28., 29. un 30.maijā būs noteikti satiksmes ierobežojumi - skat. pievienoto shēmu.
• Pasākuma norises dienās 28., 29. un 30.maijā Ogrē un Ikšķilē atbilstoši pievienotajai kartei tiks izvietoti skolēnu autobusi un satiksme var būt apgrūtināta laikā no plkst. 8.00 līdz 10.00, kā arī no plkst. 16.30 līdz 18.30.