“EKO Dienas 2026” Ogres novadā norisināsies no 19. līdz 22. maijam un būs paredzēta Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Meņģeles, Mazozolu, Suntažu, Taurupes, Lēdmanes pagastu iedzīvotājiem. Pieteikties iespējams līdz 14. maijam, informē uzņēmums.
“Esam gandarīti, ka mūsu rīkotās “EKO Dienas” kļuvušas par stabilu un iedzīvotāju gaidītu tradīciju, kas veicina atbildīgu attieksmi pret vidi. Iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto iespēju ērti un videi draudzīgi atbrīvoties no nevajadzīgām lietām. Šogad akcija norisināsies četrus mēnešus – no aprīļa līdz jūlijam –, aptverot plašu teritoriju un nodrošinot pakalpojuma pieejamību pēc iespējas vairāk klientiem,” stāsta Sandis Šteins, SIA “Ķilupe” izpilddirektors.
Pakalpojumu var pieteikt, zvanot uz tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO Dienas” uz . Pieteiktie atkritumi akcijas dienā līdz plkst. 8.00 jānovieto ārpus privātmāju vārtiņiem vai pie daudzdzīvokļu mājām vienuviet, nodrošinot ērtu piekļuvi savākšanas transportam.
Akcijas „EKO Dienas” ietvaros ar „Ķilupes” autotransportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli, tiks bez maksas savākta:
- makulatūra – kastēs vai maisos saliktas avīzes, žurnāli, grāmatas;
- stikla iepakojums – kastēs vai maisos saliktas tukšas stikla burkas un pudeles;
- baterijas un akumulatori – atsevišķi nodalīti no pārējiem atkritumiem;
- neizjaukta sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļsūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un lādētāji;
- tīrs, atkārtotai lietošanai derīgs apģērbs un apavi – krekli, bikses, jakas, kleitas, svārki, mēteļi, cimdi, cepures, apavi, mājas tekstils (aizkari, segas, palagi, galdauti, u.c.); visam jābūt iepakotam stingri aizsietā maisā, lai neiekļūst mitrums.
Akcija notiek sadarbībā ar vides izglītības un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu “Zaļā josta”. Uzņēmuma vides izglītības speciāliste Ieva Erta uzsver, ka norādītajām instrukcijām jāpievērš īpaša uzmanība – gan, nododot tekstilu, lai tas netiktu bojāts, gan citus atkritumu veidus, piemēram, elektrotehniku, lai savākšana noritētu droši un to varētu pārstrādāt.
“Veļas mašīnas, televizorus, datorus, mobilos telefonus un cita veida elektrotehniku nedrīkst nodot izjauktu, jo ierīces parasti satur bīstamas vielas, piemēram, dzīvsudrabu, svinu vai litiju. Izjaucot tās pašrocīgi, pastāv piesārņojuma, saindēšanās un aizdegšanās risks. Tikai neizjauktā veidā elektrotehniku var droši demontēt specializētās pārstrādes iekārtās, atdalot plastmasu, metālus un arī kaitīgās vielas,” uzsver Erta.
“Ķilupe” darbojas kopš 1998. gada un nodrošina sadzīves, lielgabarīta, būvniecības un bīstamo (azbestu saturošo) atkritumu apsaimniekošanu, kā arī šķiroto atkritumu savākšanu un pāršķirošanu. “Ķilupe” pamatā darbojas Ogres un Aizkraukles novados, kā arī mazākā apjomā sniedz pakalpojumus citās pilsētās un novados Viduslatvijas un Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionos.
Kopš 2026. gada marta “Ķilupe” kļuva par “CleanR” meitasuzņēmumu, saglabājot uzņēmuma lokālo pārvaldības modeli un pašreizējiem klientiem saņemot līdzšinējos pakalpojumus. “CleanR” ir viens no lielākajiem atkritumu apsaimniekotājiem Latvijā, kas nodrošina pilna cikla pakalpojumus un aktīvi ievieš aprites ekonomikas risinājumus.