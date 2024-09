Vairākos Ogres novada reģionālo autobusu maršrutos stājas spēkā izmaiņas

Izmaiņas saistītas ar jaunu pieturu pievienošanu kustības grafikiem, kā arī reisu sākšanas laikiem.

Autobuss maršruta Pārogres gatve-Mālkalnes prospekts-Kapi rīta reisā plkst.9.50 no pieturas "Mārīte" turpmāk no piektdienas līdz svētdienai brauks līdz pieturai "Ogres kapi". Savukārt maršruta Kapi-Mālkalnes prospekts-Lašupes rīta reisā autobuss no piektdienas līdz svētdienai turpmāk izbrauks no pieturas Ogres kapi un divas minūtes agrāk - plkst.10.28.

Maršruta Rīga-Ogre vakara reisā autobuss katru dienu plkst.21.30 izbrauks no Rīgas un galapunkts būs "Ogres autoosta", bet maršrutā Jaunogre-Bibliotēka-Dārziņi vakara reisu no pieturas "Jaunogres stacija" sāks desmit minūtes agrāk - plkst.20.40 un autobuss kursēs no pirmdienas līdz piektdienai. Savukārt reisu no pieturas "D/s Dārziņi" no pirmdienas līdz piektdienai sāks plkst.21.02.

Maršrutā Ogre-Suntaži-Sigulda rīta reisā plkst.8.10 no Ogres un pēcpusdienas reisā plkst.13.05 no Siguldas iekļaus pieturas "Ogres kapi", "Kapi", "Slimnīca", "Mūzikas skola" un "Ogres Kalna pamatskola".

Nedēļas nogalēs maršruta Pārogres gatve-Mālkalnes prospekts-Kapi rīta reisā plkst.9.50 no pieturas "Mārīte" autobuss apstāsies arī pieturās "Jaunogres pamatskola", "Meža prospekts" un "Kapi".

Tāpat saistībā ar jaunu pieturu iekļaušanu tiks ietekmēti atsevišķi reisi maršrutos Ogre-Suntaži-Madliena, Kapi-Mālkalnes prospekts-Lašupes, Ogre-Turkalne-Suntaži-Kastrāne, Ogre-Suntaži-Laubere-Madliena-Meņģele.

