Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Ogres novadā iekļautas papildu pieturas

Pieturas “Suntažu stacija”, “Grunduļi”, “Vārpas”, “Poliklīnika”, “Ogres Kalna pamatskola”, “Norupes iela”, “Poruka iela”, “Kartona fabrika” tiks iekļautas divu reģionālās nozīmes autobusu maršrutu reisos: maršruta Nr. 5414 “Ogre–Suntaži–Līčupe” reisos plkst. 15.23 no Ogres autoostas un plkst. 7.40 no Līčupes (no pirmdienas līdz piektdienai); maršruta Nr. 6208 “Ogre–Glāžšķūnis–Suntaži–Madliena” reisā plkst. 17.10 no Ogres autoostas (no pirmdienas līdz sestdienai).

Reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5995 “Ogre–Ciemupe–Glāžšķūnis–Ogre” reisā plkst. 7.15 no Ogres autoostas no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā autobuss apstāsies arī pieturās “Kartona fabrika”, “Poruka iela”, “”Norupes iela”, “Poliklīnika”, “Ogres Kalna pamatskola”, savukārt reisā plkst. 16.40 no Ogres autoostas tajās pašās nedēļas dienās autobuss turpmāk apstāsies arī pieturās “Ogres kalna pamatskola”, “Norupes iela”, “Poruka iela”, vēsta ATD.

Vairākas pieturas – “Poliklīnika”, “Norupes iela”, “Poruka iela”, “Kartona fabrika”, “Meža prospekts” – iekļautas reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7229 “Rīga–Pāvulēni” reisos: no Taurupes plkst. 7.00, no Pāvulēniem plkst. 14.30. Reisā plkst. 17.15 no Rīgas Starptautiskās autoostas, kas ir katru dienu, būs pietura “Ogres Kalna pamatskola”, bet autobuss pieturā “Meža prospekts” neapstāsies.

Savukārt pieturas “A/S Ogre”, ”Meža prospekts”, “Poliklīnika”, “Norupes iela”, “Poruka iela”, “Kartona fabrika” iekļautas reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7788 Rīga–Ogre divos reisos – katru dienu no Ogresgala plkst. 6.00 un no pirmdienas līdz sestdienai no Rīgas plkst. 17.45, norāda ATD.

Pieturas “Stadions” (izņemot reisos plkst. 6.00 no Ogresgala, plkst. 7.30 no Rīgas un plkst. 17.45 no Rīgas līdz Ogresgalam) un “A/S Ogre” iekļautas reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7788 “Rīga–Ogre” reisos ar dažādām izpildes dienām: no Rīgas Starptautiskās autoostas plkst. 7.10, plkst. 7.30, plkst. 8.30, plkst. 9.00, plkst. 10.10, plkst. 11.40, plkst. 12.55, plkst. 17.25, plkst. 18.00, plkst. 18.40 un plkst. 21.30, no Ogres autoostas plkst. 6.10, plkst. 7.10, plkst. 8.20, plkst. 11.45, plkst. 14.15, plkst. 16.00, plkst. 16.50, plkst. 17.25, plkst. 20.25, kā arī plkst. 6.00 no Ogresgala līdz Rīgas autoostai un plkst. 17.45 no Rīgas autoostas līdz Ogresgalam, vēsta ATD.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu un Ogres novada pašvaldību.