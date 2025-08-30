Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Ogres pilsētā paredzētas izmaiņas

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6090 “Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi” līdz pilsētas tirdzniecības centriem pagarinās vairākus reisus darbdienās (no pirmdienas līdz piektdienai) un nedēļas nogalēs (sestdienās un svētdienās):
- no pieturas “Dārziņi” darbdienu atsevišķos reisos autobuss apstāsies arī pieturās “Rimi Ogre”, “Dauga”, “Ogres šoseja” – plkst. 9.30 (reiss noslēgsies Ogres autoostā plkst. 9.58), plkst. 10.35 (un plkst. 11.03 no pieturas “Jaunogres stacija” var turpināt ceļu uz pieturu “Dārziņi”), plkst. 17.20 (un plkst. 17.55 no pieturas “Jaunogres stacija” var turpināt ceļu uz pieturu “Dārziņi”);
- no pieturas “Dārziņi” nedēļas nogales atsevišķos reisos autobuss apstāsies arī pieturās “Rimi Ogre”, “Dauga”, “Ogres šoseja” – plkst. 9.00 (noslēgsies pieturā “Jaunogres stacija”), plkst. 11.00 (un plkst. 11.28 no pieturas “Jaunogres stacija” var turpināt ceļu uz pieturu “Dārziņi”).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6091 “Jaunogre–Kultūras nams–Dārziņi” darbdienās līdz pilsētas tirdzniecības centriem pagarinās reisu plkst. 19.15 no pieturas “Jaunogres stacija” ar pieturām “Rimi Ogre”, “Dauga”, “Ogres šoseja” (un plkst. 19.20 var turpināt ceļu no pieturas “Jaunogres stacija” uz pieturu “Dārziņi”), vēsta Autotransporta direkcijā.
Reģionālās nozīmes maršruta Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD” sešus reisus apvieno ar maršruta Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre” trīs reisiem, un tajos autobuss vairs neapstāsies vairākās pieturās:
- darbdienās būs jauns reiss plkst. 7.30 no pieturas “AS “Ogre”” maršrutā Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre”, reiss kursēs no pieturas “AS “Ogre”” līdz Ciemupei un noslēgsies pieturā “AS “Ogre”” (aizvietos maršruta Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD” reisu plkst. 7.06 no pieturas “AS “Ogre”” un reisu plkst. 7.27 no pieturas “CSDD”, kā arī maršruta Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre” reisu plkst. 7.20 no Ogres autoostas);
- darbdienās būs jauns reiss plkst. 9.50 no pieturas “Stadions” maršrutā Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre”, reiss kursēs no pieturas “Stadions” līdz Ciemupei un noslēgsies pieturā “Stadions” (aizvietos maršruta Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD” reisu plkst. 9.49 no pieturas “Stadions” un reisu plkst. 10.10 no pieturas “CSDD”, kā arī maršruta Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre” reisu plkst. 9.45 no Ogres autoostas);
- darbdienās būs jauns reiss plkst. 16.20 no pieturas “Stadions” maršrutā Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre”, reiss kursēs no pieturas “Stadions” līdz Ciemupei un noslēgsies pieturā “AS “Ogre”” (aizvietos maršruta Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD” reisu plkst. 16.19 no pieturas “Stadions” un reisu plkst. 16.40 no pieturas “CSDD”, kā arī maršruta Nr. 5238 “Ogre–Ciemupe–Ogre” reisu plkst. 16.30 no Ogres autoostas).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3002 “AS “Ogre”–Ogres stacija–CSDD”:
- autobuss no pieturas “Stadions” plkst. 16.19 turpmāk brauks tikai nedēļas nogalēs (sestdienās, svētdienās), un rīta reiss katru dienu tiks uzsākts nedaudz vēlāk – plkst. 7.55 (līdz šim – plkst. 7.39);
- no pieturas “CSDD” autobuss rīta reisā izbrauks nedaudz agrāk – plkst. 7.08 (līdz šim – plkst. 7.15) un turpmāk apstāsies arī pieturās “Mārīte” un “Lazdu gatve”, kā arī citā rīta reisā katru dienu izbrauks nedaudz vēlāk – plkst. 8.11 (līdz šim – plkst. 8.00);
- autobuss darbdienu rīta reisā plkst. 6.50 no pieturas “AS “Ogre”” galapunktā iebrauks nedaudz agrāk – plkst. 7.06 (līdz šim – plkst. 7.10).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu un Ogres novada pašvaldību.