Piektdiena, 17.10.2025 16:15
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17.10.2025 16:15
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 15:09

Vairāku ielu apkārtnē Ogrē paredzēta elektroapgādes tīkla pārbūve

OgreNet
Vairāku ielu apkārtnē Ogrē paredzēta elektroapgādes tīkla pārbūve
Foto: Vitolds Gabrāns
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 15:09

Vairāku ielu apkārtnē Ogrē paredzēta elektroapgādes tīkla pārbūve

OgreNet

AS “Sadales tīkls” īsteno projektu “Ārējā elektroapgāde IO-257961”, kura ietvaros notiek elektrotīklu pārbūve P. Aulmaņa, Lielvārdes un K. Kvanta ielas apkaimē, skarot arī Pērses, Vidzemes, Daugavpils un Pagasta ielas rajonus. Darbus objektā veic būvuzņēmums SIA “KLX”, informē Ogres novada pašvaldības pārstāvji, izmantojot AS "Sadales tīkls" un SIA "KLX" sniegto informāciju.

Projekts paredz 20 kV elektropārvades līniju B020 un B205, kā arī transformatoru apakšstacijas T21298 pārbūvi, lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Būvniecības gaitā novecojušās gaisvadu līnijas tiek nomainītas pret jauniem pazemes kabeļtīkliem, kā arī modernizēta transformatoru apakšstacija, uzstādot jaunas un efektīvākas tehnoloģijas.

Projektā paredzēts: demontēt esošās 20 kV gaisvadu līnijas; izbūvēt jaunas pazemes kabeļu līnijas; pēc darbu pabeigšanas atjaunot ceļu segumus un teritorijas; uzstādīt jaunu 400 kVA transformatoru un mūsdienīgu vadības iekārtu (CCCF ar motorpiedziņu). Atsevišķi būvdarbi tiek veikti arī privātīpašumos, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ar sapratni izturēties pret iespējamiem īslaicīgiem satiksmes vai piekļuves ierobežojumiem. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?