Projekts paredz 20 kV elektropārvades līniju B020 un B205, kā arī transformatoru apakšstacijas T21298 pārbūvi, lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Būvniecības gaitā novecojušās gaisvadu līnijas tiek nomainītas pret jauniem pazemes kabeļtīkliem, kā arī modernizēta transformatoru apakšstacija, uzstādot jaunas un efektīvākas tehnoloģijas.
Projektā paredzēts: demontēt esošās 20 kV gaisvadu līnijas; izbūvēt jaunas pazemes kabeļu līnijas; pēc darbu pabeigšanas atjaunot ceļu segumus un teritorijas; uzstādīt jaunu 400 kVA transformatoru un mūsdienīgu vadības iekārtu (CCCF ar motorpiedziņu). Atsevišķi būvdarbi tiek veikti arī privātīpašumos, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ar sapratni izturēties pret iespējamiem īslaicīgiem satiksmes vai piekļuves ierobežojumiem.