Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 279 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā ar Covid-19 saslimuši 2605 cilvēki.Tikmēr Jelgavā vakar atklāts 31 jauns inficēšanās gadījums, kopējam saslimušo skaitam pēdējās divās nedēļās augot līdz 407 pilsētas iedzīvotājiem.
Savukārt Ogres novadā aizvadītajā dienā reģistrēti 23 jauni inficētie, divās nedēļās inficēto skaitam palielinoties līdz 225 novada iedzīvotājiem.
Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāti 18 inficētie, Rēzeknē - 17, Liepājā un Rēzeknes novadā - katrā 16, Gulbenes un Salaspils novadā - katrā 13, Ķekavas novadā - 12, Jūrmalā un Saldus un Tukuma novadā - katrā 11, bet Jelgavas novadā atklāti desmit saslimušie. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.
Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2605, Jelgavā - 407, Daugavpilī - 317, Ogres novadā - 225, Rēzeknē - 190, Jūrmalā - 172, Liepājā - 171, Salaspils novadā - 137, Ķekavas novadā - 124, Gulbenes novadā - 122, bet Tukuma novadā - 118 iedzīvotāji. Vienlaikus Alsungas, Baltinavas, Neretas, Rojas un Rucavas novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.
Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 403,2 gadījumi.
41 pašvaldībā šis rādītājs ir augstāks, tostarp 17 tiek pārsniegts par 50%.
Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Vecpiebalgas, Zilupes, Rūjienas, Aglonas, Jaunpils, Sējas, Alojas, Skrundas novadā, Jelgavā, Mālpils novadā, Rēzeknē, Ogres, Beverīnas un Aknīstes novadā.
14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.
No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 129 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 126 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 117 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.