Vakar bijusi īpaši liela aktivitāte - cilvēki steidz nodot savu balsi glabāšanā

Pa vēlēšanu apgabaliem kopējā aina Latvijā līdz šim ir šāda:
Rīgas apgabals — 6,48% jeb 38 815 vēlētāji;
Vidzemes apgabals — 6,19% jeb 24 823;
Kurzemes apgabals — 4,76% jeb 8 292;
Zemgales apgabals — 4,69% jeb 9 355;
Latgales apgabals — 3,74% jeb 6 877.
Tieši 30. septembrī aktivitāte bija īpaši liela - šajā dienā balsi glabāšanā vien nodeva 44 799 cilvēki jeb 2,88% no visiem balsstiesīgajiem. Kopumā līdz vakaram glabāšanā bija nodotas 83 255 balsis jeb 5,35%, vēl 4 907 bija pasta/atrašanās vietas balsojumi.
Kā zināms, pirmajā dienā, 28. septembrī, savu balsi Ogres novada vēlēšanu iecirkņos nodeva 694 vēlētāji, tostarp vēlēšanu iecirknī Ikšķiles Tautas namā 100 vēlētāji, Lielvārdes Kultūras namā – 88, Ogres novada Kultūras centrā – 76, Ogres Basketbola skolā – 55, Ogres novada Sporta centrā – 45 vēlētāji.
Šodien, 1. oktobrī, 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no plkst. 8 līdz 11.
Šodien arī Ogres novadā visi vēlēšanu iecirkņi strādā 08:00-11:00. Rīt, 2. oktobrī - 12:00-15:00, savukārt vēlēšanu dienā, 3. oktobrī, kad visā Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas, balsot iespējams visos vēlēšanu iecirkņos no 08.00 līdz 20.00.
Precīzu informāciju par vietām, kur var vēlēt Ogres novadā var iegūt šeit.
Balsošana notiek aizklāti. Vēlētājam līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte.
Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu.