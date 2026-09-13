Vakar Ogrē izcēlies ugunsgrēks saimniecības ēkā – ir cietušie

Izsaukumu uz ugunsgrēku Fabrikas ielā VUGD saņēma plkst. 19.04. Dega saimniecības ēka 50 kvadrātmetru platībā.
Pirms ugunsdzēsēju ierašanās notikuma vietā cieta cilvēks, savukārt dzēšanas darbu laikā cieta ugunsdzēsējs.
Plkst. 23.04 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 12.15 VUGD saņēma izsaukumu uz Mārupes pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega istaba 15 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki. Plkst. 13.44 ugunsgrēks likvidēts.
Četros pēcpusdienā VUGD saņēma izsaukumu uz Ventas ielu Daugavpilī, kur dega pirts 15 kvadrātmetru platībā, saimniecības ēkas jumts 180 kvadrātmetru platībā, saimniecības telpas 20 kvadrātmetru platībā un garāžas jumts piecu kvadrātmetru platībā.
Plkst. 19 ugunsgrēks likvidēts.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu. Astoņi izsaukumi bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 izsaukumi bija uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi.