Jauna grupa tiek vērta vaļā, ņemot vērā vairāku esošo prioritāro grupu jau līdzšinējos vakcinācijas apjomus –vairāk nekā 32000 vakcīnu pirmās devas saņēmuši veselības aprūpes darbinieki, no tiem vairāk nekā 18 000 ir saņēmuši arī otro devu, 38 000 vakcīnas saņēmuši seniori, pirmo vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 67% ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki.
Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa bezmaksas tālruni 8989 pieteikušies vairāk nekā 23000 iedzīvotāju, kuri norādījuši savu piederību iedzīvotāju grupai ar hroniskām saslimšanām.Kopumā prioritāro grupu plānošanas dokumentā ir norādīti vairāk nekā 166000 iedzīvotāji ar dažādām hroniskām saslimšanām, līdz ar to Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas saslimšanas, neatlikt pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19 un reģistrēties tagad vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie ģimenes ārsta. Tie iedzīvotāji, kuri pieteikušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 un nebija norādījuši savu piederību šai hronisko saslimšanu grupai, aicināti pārskatīt savu pieteikumu un atzīmējiet savu atbilstību hronisko saslimstību grupai.
Iedzīvotāju atbilstību hronisko saslimstību grupai noteiks divos veidos:
1.Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, datitiks salīdzināti ar informāciju vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā – pret pieejamajiem hronisko slimību reģistriem un izrakstītajiem kompensējamajiem medikamentiem;
2.Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi ģimenes ārsta, ģimenes ārsts vadīsies atbilstoši SPKC rekomendācijām hroniski slimo pacientu vakcinācijai.
Veselības ministrija, nosakot prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas, ir vadījusies pēc medicīniskām un epidemioloģiskām indikācijām, ātrāk aicinot vakcinēt iedzīvotājus, kuriem Covid-19 inficēšanās saistīta ar smagiem veselības traucējumiem, piemēram, seniori, personas ar hroniskām slimībām, personas, kurām tiek veiktas nopietnas medicīniskas manipulācijas.
Līdz ar jaunās grupas atvēršanu vakcinēties aicināti iedzīvotāji, kas slimo ar ļaundabīgu audzēju, hroniskām elpošanas ceļu slimībām, hroniskām sirds asinsvadu sistēmas slimībām, hroniskām nieru slimībām, hroniskām aknu slimībām, hroniskām nervu sistēmas slimībām, cukura diabētu, imūnsupresiju, aptaukošanos un smagām psihiskām slimībām.
Ņemot vērā, ka turpinās aktīva senioru virs 70 gadiem vakcinācija un ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu, šīs nedēļas sākumā aptuveni 8000 iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām saņems īsziņas un e-pastus ar informāciju par tālāk rīcību, lai saņemtu vakcīnu.Tā kā šo iedzīvotāju atbilstība tiks pārbaudīta pret Cukura diabēta pacientu reģistru, Onkoloģisko pacientu reģistru, Multiplās sklerozes pacientu reģistru, HIV pacientu reģistru, C-hepatīta pacientu reģistru, nedēļas sākumā uzrunātajiem iedzīvotājiem nebūs nepieciešami nosūtījumi.
Turpinot iedzīvotāju uzaicināšanu vakcinēties,iedzīvotājiem nosūtījums vakcinācijai pret Covid-19 nebūs nepieciešams, ja:
1.par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, ir informācija par datu esamību vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā;
2.par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavakcina.lv/8989, ir informācija par datu esamību vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā par atprečotām kompensējamo medikamentu receptēm pēdējā kalendārā gada laikā;
3.persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta praksē;
4.persona ārstējas stacionārā, ārstējošais ārsts sadarbībā ar pacientu var lemt par vakcināciju pret Covid-19, nosūtot pacientu vakcinācijai ārstēšanās laikā atbilstoši iekšējai kārtībai attiecīgajā stacionārās ārstniecības iestādē.
Citos gadījumos hroniska pacienta Covid -19 vakcinācijai nepieciešams nosūtījums. Par to iedzīvotāji tiks informēti īsziņā vai e-pastā. Ja ārsta rīcībā nav medicīnisko datu, kas apliecina hroniskas slimības esamību, pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu sniegtos konsultāciju slēdzienus vai izrakstus, kas pamato hroniskas slimības esamību nosūtījuma izsniegšanai.
Informāciju sagatavoja Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs