Vakcinācijas aptvere izglītības jomā tuvojas 90%

Vakcinācijas aptvere izglītības jomā tuvojas 90%
Vakcinācijas aptvere izglītības jomā tuvojas 90%

Ogres novada Izglītības pārvalde  ir apkopojusi informāciju par vakcinācijas pret Covid-19 aptveri Ogres novada izglītības iestādēs 14. oktobrī.
Dati liecina, ka 88% novada skolu un pirmsskolu pedagogu ir vakcinēti vai uzsākuši vakcināciju. No 757 skolu un pirmsskolu tehniskajiem darbiniekiem vakcinēti vai vakcināciju uzsākuši 87% darbinieku.

Salīdzinājumā ar septembri, vakcinācijas  aptvere novada izglītības iestādēs būtiski palielinājusies. Vakcinēties šobrīd neplāno aptuveni 7% jeb 100 skolu un pirmsskolu pedagogi un 8% tehnisko darbinieku. Izglītības iestāžu vadītāji norāda, ka ir darbinieki, kuri vēl nav pieņēmuši gala lēmumu.

Ja pedagogi tomēr pieņems lēmumu nevakcinēties, tad novadā  varētu akūti pietrūkt pirmsskolas, mūzikas, sākumskolas un angļu valodas pedagogu vispārizglītojošās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes pedagogu mūzikas un mākslas jomā.

Pateicamies visiem novada izglītības iestādēs strādājošajiem, kuri jau  vakcinējušies, parūpējoties par savu un savu līdzcilvēku veselību! Lai pieteiktos vakcinācijai, aicinām izmantot interneta mājas lapu www.manavakcina.lv.

informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

