Salīdzinājumā ar septembri, vakcinācijas aptvere novada izglītības iestādēs būtiski palielinājusies. Vakcinēties šobrīd neplāno aptuveni 7% jeb 100 skolu un pirmsskolu pedagogi un 8% tehnisko darbinieku. Izglītības iestāžu vadītāji norāda, ka ir darbinieki, kuri vēl nav pieņēmuši gala lēmumu.
Ja pedagogi tomēr pieņems lēmumu nevakcinēties, tad novadā varētu akūti pietrūkt pirmsskolas, mūzikas, sākumskolas un angļu valodas pedagogu vispārizglītojošās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes pedagogu mūzikas un mākslas jomā.
Pateicamies visiem novada izglītības iestādēs strādājošajiem, kuri jau vakcinējušies, parūpējoties par savu un savu līdzcilvēku veselību! Lai pieteiktos vakcinācijai, aicinām izmantot interneta mājas lapu www.manavakcina.lv.
informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde