Ministru kabinets šodien, 27. maijā, atbalstīja vairākas izmaiņas, kas tostarp no 15. jūnija ļaus pulcēties vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem privātos pasākumos līdz 20 cilvēkiem. Vienlaikus cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, drošības pasākumi tiks pakāpeniski mazināti atbilstoši iepriekš lemtajam un krītoties saslimstības līmenim.
Kādas izmaiņas paredzētas vakcinētajiem un Covid-19 pārslimojušajiem?
1. Ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19,no 1. jūnija drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomas un foto pakalpojumus, kā arī citus saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka telpā atrodas tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (sporta inventāra nomas, pirts, saunas un foto pakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.
Izmaiņas no 1. jūnija attieksies arī uz sociālās aprūpes centriem – būs iespējams uzņemt vakcinētus vai Covid-19 pārslimojušus apmeklētājus no vienas mājsaimniecības.
2. No 15. jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši pēdējā pusgada laikā,drīkstēs tikties no vairākām mājsaimniecībām līdz 20 cilvēkiem. Tās varēs būt gan tikšanās telpās, gan ārpus tām, un nebūs nepieciešams lietot sejas maskas un ievērot distanci.
Tāpat no 15. jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši,drīkstēs piedalīties publiskos pasākumos, profesionālās pilnveides kursos, piedalīties laulību ceremonijās, apmeklēt kafejnīcas, kino teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot 2 metru distanci. Lai šādus pakalpojumus sniegtu, arī darbiniekiem, kuri ir saskarē ar apmeklētājiem, jābūt vakcinētiem vai izslimojušiem Covid-19, kā arī jānodrošina kontrole, lai neielaistu cilvēkus, kas neatbilst prasībām.
Tāpat cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15. jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības. Telpā nedrīkstēs atrasties nevakcinēti cilvēki vai tādi, kas pēdējā pusgadā nav slimojuši ar Covid-19.
Vienlaikus valdība vienojās vēl pilnveidot regulējumu un precizēt kārtību pasākumiem ar bērnu klātbūtni.
Kādi izņēmumi no vispārējās epidemioloģiskās kārtības ir pieejami jau šobrīd?
Jau šobrīd cilvēki, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, darba vietā (līdz 20 cilvēkiem), mēģinājumos un treniņos drīkst pulcēties, nelietojot sejas maskas un neievērojot distanci. Tāpat nav jāveic Covid-19 rutīnas skrīninga testi darba pienākumu veikšanai. Ja ir bijusi saskarsme ar Covid-19 saslimušo, var neievēro mājas karantīnu (nedēļas laikā jāveic Covid-19 tests). Pašizolāciju nav jāievēro, atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas, kā arī Apvienotās Karalistes.
Kā varēs pārliecināties par vakcinācijas un Covid-19 izslimošanas faktu?
No 1. jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu.Informācija par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, būs pieejama digitālā formātā vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Līdz ar to arī pakalpojuma sniedzēji varēs ērti pārliecināties par cilvēka statusu, izmantojot tīmekļa vietni www.Covid19Verify.lv vai speciālu lietotni ar QR koda lasītāju.No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izlimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistemā.
Kas varēs izmantot ieviestās izmaiņas?
Plānotās izmaiņas attieksies uz vakcinētiem cilvēkiem divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja AstraZeneca vakcīnas "Vaxzevria" devas (pēc 90 dienām jāsaņem otrā deva), kā arī uz cilvēkiem, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši Covid-19. Savukārt, lai neievērotu pašizolāciju, cilvēkam jāsaņem arī otrā Astra Zeneca ražotāja vakcīnas deva un no tā brīža jāpaiet divām nedēļām.
Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac).
Aicinām ikvienu, kurš to vēl nav izdarījis, pieteikties savai vakcīnai pret Covid-19 vietnē www.manavakcina.lv, pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai darba devēja. Galvenais vakcinācijas mērķis ir pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas ar Covid-19 un nāves.
Informāciju sagatavoja Oskars Šneiders, VM Komunikācijas nodaļas vadītājs