No 15.marta epidemioloģiski drošākās pašvaldībās varēs nelielu daļu izglītības nodarbību īstenot ārpus telpām klātienē. Savukārt cilvēkiem, kuri par spīti aicinājumam neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm, būs par saviem līdzekļiem jātestējas un pozitīva testa gadījumā jāapmaksā pašizolācija viesnīcā.
Attālinātais darbs
No 16. marta klātienē strādāt drīkstēs tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Darba devēja pienākums ir noteikt tos darbiniekus, kuriem tiešām ir nepieciešams veikt pienākumus klātienē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.
Darba devējiem jau ir pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to ļauj, kā arī darbam klātienē nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tāpat darba devējam ir jānosaka atbildīgais par Covid-19 ierobežošanas pasākumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas laikā darba devējs arī vienpusēji var noteikt darbiniekam attālināto darbu.
Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām. Tiem darbiniekiem, kuriem iestādes vadītājs ir ļāvis strādāt klātienē, jo to pieprasa darba specifika, jānodrošina, ka kabinetā vienlaikus atrodas viens cilvēks. Ja telpā ir vairāk par vienu cilvēku, jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetru platība vienam cilvēkam. Ja tas nav iespējams, tad klātienes darbs jāorganizē maiņās, piemēram, darbinieki mainās klātienē ik pārdienas.
Izglītība
Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.
Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.
Garās diskusijās Ministru kabinets piesardzīgi pieņēma lēmumu no 16. marta ļaut pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēkiem nepārsniedz 250, drīkst klātienē organizēt līdz piecām formālās izglītības nodarbībām un līdz divām neformālās izglītības nodarbībām nedēļā vienas klases grupai līdz 20 cilvēkiem ārpus telpām. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes.
Sabiedriskais transports
Ņemot vērā Latvijas reģionu daudzveidību un atšķirības, Ministru kabinets vienojās, ka nav iespējams visā valstī regulēt noteiktas prasības sabiedriskajam transportam un aicina katru pašvaldību izvērtēt iespējas samazināt cilvēku skaitu tajā. Piemēram, palielinot reisu skaitu, izmainot biļešu atlaižu sistēmu, veicinot alternatīvu transportlīdzekļu izmantošanu.
Tāpēc arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā saglabājas spēkā nosacījums, ka sabiedriskajā transportā nedrīkst atrasties vairāk par 50% no visa iespējamā pasažieru skaita. Tādēļ pasažieriem, izvēloties sēdvietu sabiedriskā transporta salonā, jāievēro marķējums un norādes.
Nolemts arī pastiprināt Valsts policijas un pašvaldības policijas kontroles pasākumus.
Iebraucēju, Covid-19 pozitīvo un kontaktpersonu uzraudzība
No 17. marta visiem, kas Latvijā ierodas no nebūtiska ceļojuma trešajā valstī, par saviem līdzekļiem ir jāveic Covid-19 tests. Ja tā rezultāts būs negatīvs, tad jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā.
Pozitīva rezultāta gadījumā pašizolācija jāpavada kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras noteiktajām tūristu mītnēm un tā arī jāapmaksā. Ja persona uz tūrisma mītni pēc pozitīva rezultāta saņemšanas nedosies brīvprātīgi, tad jāapmaksā būs arī Valsts policijas izdevumi par personas nogādāšanu uz viesnīcu.
Cilvēki ar vieglu Covid-19 slimības gaitu, slimnieku kontaktpersonas un Covid-19 pacienti ar simptomiem pēc ārstēšanās stacionārā var izmantot iespēju pašizolācijas laiku pavadīt viesnīcā, kur lielāko daļu izmaksu sedz valsts – līdz 80% par izmitināšanu, nepārsniedzot 35 eiro un līdz 80% par ēdināšanu, nepārsniedzot 10 eiro.