Atbilstoši EM izstrādātajam likumprojektam, ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas cena par 3% pārsniegs aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Vienlaikus solidaritātes maksājumu nepiemēros, ja mazumtirgotājs varēs dokumentāri apliecināt, ka faktiskās degvielas iepirkuma izmaksas attiecīgajā periodā pārsniedza orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķinā izmantoto iepirkuma cenu par vairāk nekā 3%. Tad attiecīgi solidaritātes maksājuma bāzi samazinās proporcionāli dokumentāri apliecinātajai iepirkuma cenas pārsnieguma daļai.
Ministrijā atzīmē, ka likumprojekts "Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums" izstrādāts, lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību, kas rodas degvielas strauja mazumtirdzniecības cenu pieauguma dēļ, kā arī, lai nodrošinātu papildu finanšu līdzekļus valsts budžetā valsts apgādes drošības stiprināšanai un ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai.
Solidaritātes maksājums būs pagaidu mehānisms, ko piemēros tikai tad, ja degvielas mazumtirdzniecības cena būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos, tādējādi nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai un mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi, atzīmē ministrijā.
Likumprojekts izstrādāts kā īslaicīgs, ārkārtas un samērīgs risinājums, kas reaģē uz konkrētiem riskiem degvielas mazumtirdzniecības tirgū un ir tieši vērsts uz patērētāju interešu aizsardzību. Šobrīd noteikts, ka likums pēc izsludināšanas ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir skaidri noteikts likuma piemērošanas termiņš. Solidaritātes maksājuma mehānisms netiks iedarbināts ar likuma spēkā stāšanos, bet tiks aktivizēts ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros tiks noteikts konkrēts piemērošanas periods, definēti tehniskie parametri, tajā skaitā orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķina metodika.
EM norāda, ka solidaritātes maksājums terminētā periodā vērsts uz valsts apgādes drošības stiprināšanu, mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi un nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai. Solidaritātes maksājumu piemēros, lai nodrošinātu nodokļu izmaiņu atbilstošu un savlaicīgu atspoguļošanu degvielas mazumtirdzniecības cenās, kā arī gadījumos, kad degvielas cenas pieaugums mazumtirdzniecībā būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos vai cenas neatbildīs nodokļu izmaiņām.
Ministru kabineta noteiktā iestāde katras nedēļas pirmajā darba dienā aprēķinās un publicēs tīmekļvietnē orientējošo mazumtirdzniecības cenu dīzeļdegvielai un benzīnam. Orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķināšanā paredzēts ietvert visus būtiskākos degvielu veidojošos cenu elementus, piemēram, degvielas iegādes izmaksas, piegādes, uzglabāšanas, loģistikas izmaksas un citus parametrus.
EM atzīmē, ka orientējošā mazumtirdzniecības cena nodrošina, ka mazumtirgotāji var gūt peļņu, jo solidaritātes maksājums būs vērsts tikai pret pārmērīgo uzcenojumu. Ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas faktiskā cena pārsniegs 3% toleranci, visa ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Regulējums paredz, ka šādos gadījumos mazumtirgotāji veiks solidaritātes maksājumu likumā noteiktajā apmērā, kas solidāri novirzāms ar strauju degvielas cenu pieaugumu saistīto izmaksu un fiskālo vajadzību segšanai.
Mazumtirgotājiem būs pienākums iesniegt solidaritātes maksājuma deklarāciju tajā brīdī, kad tiks konstatēts, ka maksāšanas periodā ir pienākums veikt maksājumu. Solidaritātes maksājuma deklarācijā aprēķināto maksājuma summu būs jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā maksāšanas periodam sekojošā mēneša 23. datumā.
Paredzēts, ka mazumtirgotājiem dokumentāri apliecinājumi - degvielas iegādes rēķins, muitas deklarācija, solidaritātes maksājuma deklarācija - būs jāiesniedz SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor").
Likumā plānots noteikt, ka solidaritātes maksājuma administrēšanu nodrošinās "Possessor", kas kontrolēs maksājuma aprēķināšanu un maksāšanas izpildi un salīdzinās mazumtirgotāju deklarēto faktisko mazumtirdzniecības cenu ar publicēto orientējošo mazumtirdzniecības cenu. Lai nodrošinātu mazumtirgotāju pārbaudes, "Possessor" sadarbosies ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), kuram ir tiesības pieprasīt no mazumtirgotājiem informāciju un dokumentāciju, veikt pārbaudes un izskatīt patērētāju sūdzības.
Tāpat paredzēts noteikt, ka "Possessor" būs tiesīgs veikt solidaritātes maksājuma aprēķina un samaksas kontroli jeb pārbaudi un, ja maksājuma aprēķins neatbildīs likumā noteiktajam, "Possessor" nosūtīs paziņojumu maksājuma un nokavējuma naudas samaksai. Par katru nokavēto dienu būs jāmaksā 0,05%. Samaksu būs jāveic desmit dienu laikā no paziņojuma paziņošanas dienas.
Mazumtirgotājam par nepatiesas informācijas sniegšanu, informācijas nesniegšanu vai par darbībām, kuru rezultātā maksājums nav veikts, PTAC varēs piemērot administratīvo atbildību.
Plānots, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Jau ziņots, ka degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums bija nodots saskaņošanai līdz 10. aprīlim.
Par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumu tika iesniegti vairāki iebildumi. Tos iesniedza Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Valsts kanceleja (VK), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija (LDTA). Vienlaikus KEM, Finanšu ministrija, VK, Konkurences padome un Tieslietu ministrija ir iesniegušas vairākus priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.
Savukārt LDTA izpilddirektore Ieva Ligere norādījusi, ka degvielas tirgotāji konceptuāli neatbalsta EM izstrādāto likumprojektu par solidaritātes maksājumu, jo tas degvielas tirgotāju ieskatā ir pretrunā ar brīvā tirgus principiem, kā arī iezīmējas zināmi riski atbilstībai Satversmei. "Te nav stāsts par virspeļņas nodokli, tā ir tīra cenu regulēšana. Tā ir politiska iniciatīva priekšvēlēšanu gaisotnē. Degvielas tirgotāji tam nesaskata ekonomisku pamatojumu un tam nav arī ekonomiska izvērtējuma," sacīja Ligere.
Viņa skaidroja, ka likumprojekts paredz faktiski mēģināt regulēt cenu, kuras lielākās komponentes degvielas tirgotāji nevar ietekmēt, jo 93% cenas veido iepirkuma cena un nodokļi, bet 7% ir tā daļa, ar kuru tirgotājs var operēt.