Trešdiena, 23. februāris, 2022 13:32

Valdība atļauj Ogres vicemēram Sīviņam savienot amatus

Trešdiena, 23. februāris, 2022 13:32

Ministru kabinets otrdien apstiprināja atļauju Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniekam un Rīgas brīvostas valdes loceklim Gintam Sīviņam (NA) savienot amatus, lai oficiāli kļūtu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) ārštata padomnieku reģionālās attīstības jautājumos. Sīviņš par ekonomikas ministra padomnieku iecelts 25.janvārī.

Pērn jūlijā Sīviņš saņēma atļauju savienot darbu Ogres novada domē un Rīgas brīvostā. Toreiz valdība atzina, ka darbs abās pozīcijās neradīs iespējamu interešu konfliktu.

Arī tagad Ekonomikas ministrijas pārstāvji norāda, ka Vitenberga padomnieka amata ieņemšana neradīs interešu konfliktu.

Vienlaikus paredzēts, ka Sīviņam būs pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka vai ekonomikas ministra ārštata padomnieka amata pienākumus, pastāvēs iespēja, ka viņš var nonākt interešu konflikta situācijā.

