Tāpat viņa pavēstīja, ka ir atstādinājusi no amata Zemkopības ministru Armandu Krauzi, kuru, kā ziņoja aģentūra LETA, tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šorīt aizturējis.
Runas laikā vairākkārt izskanēja arī pārmetumi "Progresīvo" partijas pārstāvjiem, jo, pēc viņas, teiktā, cilvēku drošība nedrīkst būt atkarīga no partiju ķīviņiem.
Tāpat viņa uzsvēra, ka turējusi kopā ļoti atšķirīgus spēkus, tas ir, ZZS un partiju "Progresīvie" un izklāstīja, kas šo gadu laikā paveikts.
"Ministru prezidente ir oficiāli Saeimā iesniegusi savu demisiju, es šo lēmumu cienu un respektēju," LTV pirms premjeres uzrunas teica JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Kā ziņoja aģentūra LETA, intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” Apvienotā saraksta (AS) valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns pieļāva, ka jauno valdību varētu veidot pašreizējie opozīcijas spēki – AS un Nacionālā apvienība –, piesaistot esošās koalīcijas partneri ZZS, savukārt "Jaunā vienotība" tajā varētu darboties tikai bez Evikas Siliņas kā premjeres.
Iepriekš vēstīts, ka valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par "Jaunās vienotības"(JV) pārstāves Siliņas valdības demisiju.
Trešdien pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju.
Konflikts starp premjeres pārstāvēto JV un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Saeimas valdošās koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.