Ceturtdiena, 14.05.2026 16:11
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Ceturtdiena, 14.05.2026 16:11
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 10:39

Valdība ir kritusi – Evika Siliņa atkāpjas no premjerministres amata

LETA/OgreNet
Valdība ir kritusi – Evika Siliņa atkāpjas no premjerministres amata
Foto: LETA
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 10:39

Valdība ir kritusi – Evika Siliņa atkāpjas no premjerministres amata

LETA/OgreNet

Saeimā atmosfēra ir sakaitēta – kamēr opozīcijas līderi publiski apspriež jaunus valdības "kodolus" un koalīcija ir pamatīgi sašūpojusies, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šodien sasaukusi mediju pārstāvjus uz preses konferenci, lai sniegtu steidzamu paziņojumu. "Tagad un vienmēr man svarīgākais ir Latvijas cilvēku labklājība un latviešu cilvēku drošība," premjere teica uzrunas sākumā, uzsverot, ka šobrīd cilvēkiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošība. Dronu incidents Latgalē bijis viņas pēdējais piliens, runājot par uzticību aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. "Es paziņoju, ka atkāpjos no Ministru prezidentes amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums," viņa paziņoja.

Tāpat viņa pavēstīja, ka ir atstādinājusi no amata Zemkopības ministru Armandu Krauzi, kuru, kā ziņoja aģentūra LETA, tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šorīt aizturējis.

Runas laikā vairākkārt izskanēja arī pārmetumi "Progresīvo" partijas pārstāvjiem, jo, pēc viņas, teiktā, cilvēku drošība nedrīkst būt atkarīga no partiju ķīviņiem. 

Tāpat viņa uzsvēra, ka turējusi kopā ļoti atšķirīgus spēkus, tas ir, ZZS un partiju "Progresīvie" un izklāstīja, kas šo gadu laikā paveikts.

"Ministru prezidente ir oficiāli Saeimā iesniegusi savu demisiju, es šo lēmumu cienu un respektēju," LTV pirms premjeres uzrunas teica JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.

Kā ziņoja aģentūra LETA, intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” Apvienotā saraksta (AS) valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns pieļāva, ka jauno valdību varētu veidot pašreizējie opozīcijas spēki – AS un Nacionālā apvienība –, piesaistot esošās koalīcijas partneri ZZS, savukārt "Jaunā vienotība" tajā varētu darboties tikai bez Evikas Siliņas kā premjeres. 

Iepriekš vēstīts, ka valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par "Jaunās vienotības"(JV) pārstāves Siliņas valdības demisiju.

Trešdien pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.

Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.

Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju.

Konflikts starp premjeres pārstāvēto JV un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos.

Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.

Saeimas valdošās koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.

Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?