Piektdiena, 2. janvāris, 2026 17:31

Valdība pērn pieņēmusi kopumā 2706 lēmumus

Valdība pērn pieņēmusi kopumā 2706 lēmumus
Foto: Gatis Rozenfelds
Valdība 53 pagājušā gada sēdēs kopā pieņēmusi 2706 lēmumus, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Visvairāk lēmumu vienā sēdē pieņemti gada pēdējā sēdē 22. decembrī - 122.

Gada laikā bijušas arī trīs ārkārtas sēdes, kurā lemts tikai par vienu jautājumu, bet vēl vienā ārkārtas sēdē bijuši 17 jautājumi. Kārtējā valdības sēde ar vismazāk jautājumiem bijusi 11. februārī, kad izskatīti 33 jautājumi.

2025. gadā valdība visvairāk lēmusi par Finanšu ministrijas jautājumiem. Tie uz valdības darba galda bijuši 370 reizes. 292 jautājumi bijuši Satiksmes ministrijas pārziņā, bet 261 - Ekonomikas ministrijas.

Vismazāk - 62 reizes - skatīti Kultūras ministrijas jautājumi.

Latvijas valdība sastāv no Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) un 14 ministriem no partijām "Progresīvie", "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienības.

