Vienlaikus ministri uzdeva ekspertiem līdz 11.maijam izvērtēt, pie kādiem nosacījumiem būtu iespējams nodrošināt pasākumus ārā, tostarp ēdināšanas un izglītības jomās.
Sēdes laikā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) aicināja jautājumu par ierobežojumu pārskatīšanu skatīt kontekstā ar vakcinācijas procesu un atteikšanos no vakcinējamo prioritārajām grupām. Šim viedoklim pievienojās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), kurš atzina, ka būtu jānodrošina iespēja ikvienam pieteikties vakcinācijai pret Covid-19.
Rezultātā ministri atbalstīja veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) priekšlikumu jau no 3.maija ikvienam gribētājam atļaut vakcinēties pret Covid-19.
LETA jau vēstīja, ka epidemioloģisko drošības pasākumu atvieglošana patlaban nebūtu atbalstāma, otrdien valdības sēdē pauda virkne ekspertu.
Pirms mēneša valdība vienojās pārskatīt ierobežojumus pakāpeniski. Pirmajā solī tika pārskatīti ierobežojumi tirdzniecībā un izglītībā. Savukārt Operatīvās vadības grupas piedāvātais otrais solis paredzēja, ka gadījumā, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 320, provizoriski aprīļa beigās varētu lemt par nākamajiem soļiem ierobežojumu pārskatīšanā.
Operatīvās vadības grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis otrdien valdības pārstāvjus informēja, ka patlaban saslimstība ar Covid-19 ir daudz augstāka, nekā tika prognozēts pirms mēneša, tāpēc patlaban nebūtu atbalstāms pārskatīt noteiktos ierobežojumus.
Citskovskis atsaucās uz datiem, kas liecina, ka iedzīvotāji ir sākuši vairāk pārvietoties, ko viņš saista ar aprīļa sākumā ieviestajiem atvieglojumiem tirdzniecībā. Viņš arī norādīja, ka sabiedrība "daudz plašāk ir interpretējusi" aprīļa sākumā ieviestos atvieglojumus, kā rezultātā vīruss ir izplatījies.
Citskovskis uzsvēra, ka jebkura turpmāka ierobežojumu atvieglošana ir riskanta, tāpēc Operatīvās vadības grupa iesaka neatbalstīt drošības pasākumu atvieglošanu. Vienlaikus Operatīvās vadības grupa atzīst, ka būtu iespējams izskatīt atsevišķus, sabiedrībai neatliekamus pasākumus, piemēram, atvieglojumus centralizēto eksāmenu organizēšanā.
Tajā pašā laikā Operatīvās vadības grupa neiesaka otrdien valdībai diskusijām piedāvātos priekšlikumus atļaut ārā nodrošināt sabiedrisko ēdināšanu un ārā organizēt sporta nodarbības plašākā grupā.
Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vesperis informēja par akadēmiskās ekspertu grupas viedokli, kas arī uzskata, ka pie pašreizējā saslimstības rādītāja ierobežojumu mīkstināšana nav atbalstāma, jo tādējādi būtiski pieaugs saslimstība ar Covid-19.
Ekspertu ieskatā, valdībai būtu konsekventi jāpieturas pie saviem lēmumiem, tostarp "luksofora principa" ieviešanas.