VM rosināja nodrošināt "drošu, godīgu un kontrolētu ierobežojumu atcelšanu" vakcinētām personām vairākos soļos.
Pirmais solis paredz ieviest vakcinētajiem tādus pašus izņēmumus kā personām, kas pārslimojušas Covid-19. Otrajā solī paredzēts ieviest individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas atvieglojumus slēgtos un kontrolētos kolektīvos.
Trešais solis paredz ieviest atvieglojumus individuālu pakalpojumu sniegšanai. Savukārt ceturtais solis paredz ieviest plašākus atvieglojumus pulcēšanās ierobežošanai, pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai.
No VM provizoriskā plāna izriet, ka jau šonedēļ varētu ieviest izņēmumus pašizolācijas ievērošanai vakcinētām personām, iebraucot no valstīm ar augstu Covid-19 izplatību.
Nākamnedēļ varētu ieviest izņēmumus sejas masku lietošanai darba vietās, kur vienā telpā atrodas ne vairāk kā 20 cilvēki, kas visi ir vakcinēti.
No 1.jūnija varētu ieviest izņēmumus individuālo pakalpojumu sniegšanai, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinēts.
Savukārt no jūnija vidus varētu paredzēt izņēmumus pulcēšanās ierobežojumiem, pakalpojumu saņemšanai un pasākumu apmeklēšanai.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) atbalstīja VM priekšlikumu par atvieglojumu ieviešanu vakcinētām personām, vienlaikus viņš mudināja izvērtēt iespējas atvieglot tādus pakalpojumus, kas varētu mudināt vakcinēties tos, kuri patlaban šaubās. Linkaits aicināja izvērtēt iespēju Latvijā ieviest ko līdzīgu Lietuvā ieviestajai tā dēvētajai "iespēju pasei".
Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) atzina, ka satiksmes ministra priekšlikums ir apspriežams. Tāpat Pavļuts aicināja pārējos ministrus līdz piektdienai iesniegt savus priekšlikumus atvieglojumu ieviešanai, par kuriem plašākas diskusijas gaidāmas maija beigās.
Noklausījies VM ziņojumu, finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) pauda pārliecību, ka plānotie atvieglojumi paredz priekšrocības nevakcinētām personām, nevis vakcinētām. Reira ieskatā, VM nepiedāvā nevienu vakcināciju veicinošu pasākumu, turklāt vakcinētajiem nav īsti skaidrs, kādi atvieglojumi uz viņiem attieksies.
Pavļuts pauda bažas, ka finanšu ministrs nav dzirdējis VM sniegto informāciju, jo tajā tika sniegtas atbildes uz Reira jautājumiem. Veselības ministrs uzsvēra, ka VM priekšlikums paredz drošu pasākumu pakāpenisku ieviešanu, nevis visu vērt vaļā uzreiz.
Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) vēlējās zināt, vai starp atvieglojumiem vakcinētajiem varētu paredzēt arī iespēju ciemoties, piemēram, divu mājsaimniecību ietvaros. Šādu priekšlikumu premjers pauda, ņemot vērā, ka starp plānotajiem atvieglojumiem iecerēts atļaut darba vietās uzturēties vakcinētiem darbiniekiem, tāpēc būtu apsverama iespēja ļaut mājsaimniecībām ciemoties.
Pavļuts skaidroja, ka darba kolektīvi darbojas organizētā vidē, kurā ir iekšējās kontroles sistēmas, atbildīgās personas par epidemioloģisko prasību ievērošanu, turpretī ģimenē šāds kontroles mehānisms nav ieviešams, tāpēc ciemošanās būtu atļaujama vēlāk, kad augtu vakcinēto personu skaits.