Otrdiena, 8. februāris, 2022 15:38

Valentīndienas galda tenisa turnīrs Rembatē

Valentīndienas galda tenisa turnīrs Rembatē
13. februārī plkst. 10.00 Rembates Tautas namā “Valentīndienas galda tenisa turnīrs”. Dalībnieka vecums no 12 gadiem (var būt bez priekšzināšanām).

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 12. februārim, zvanot uz tālruni – 26574356 (Oskars).

Dalība turnīrā ir bez maksas.

Vēlami maiņas apavi.

Pirms reģistrēšanās jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personas identitātes apliecinošs dokuments, jālieto medicīniskā maska vai respirators.
Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

