Valentīndienas turnīrs pierāda, ka entuziastu darbs tiek novērtēts, gan vietējie, gan blakus pagasta interesenti ir gatavi piedalīties. Šogad pieteicās 10 dalībnieki starp kuriem bija arī ķegumieši un ogrēnieši. Cīņas risinājās sīvi. A grupas finālā bez zaudējuma kvalificējās: Irēna Žilinska, Artūrs Jefremovs ar vienu zaudējumu. B grupā bez zaudējumiem Mirdza Aizsilniece, Ivars Vistiņš ar vienu zaudējumu.
A grupas finālisti: Irēna Žilinska, Artūrs Jefremovs, Juris Pivors.
B grupas finālisti: Mirdza Aizsilniece, Ivars Vistiņš, Česlavs Salcēvičs.
Paldies Mirdzai un Artūram par iesaistīšanos turnīra organizēšanā, Ogres sporta centra vadītājai Dzirkstītei Žindigai par balvām un “Rembates šokolādei” par atbalstu.
Visa turnīra laikā tika ievēroti valstī noteiktie drošības pasākumi.
Tiekamies nākamgad!
Informāciju sagatavoja Liene Lazdiņa,Rembates Tautas nama vadītāja