Šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi.
"Lokdauna" laikā tiks ieviesti pasākumi, kas maksimāli ierobežo cilvēku no dažādām mājsaimniecībām kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu vēl lielāku veselības aprūpes sistēmas pārslodzi, būtiskus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un nepieciešamību ieviest pacientu prioritizēšanu medicīniskās palīdzības sniegšanai.
Lai mazinātu nelegālu pulcēšanos privātos pasākumos, noteikts ierobežojums pamest dzīves vietu nakts laikā no plkst.20 līdz 5, paredzot tikai iespēju nokļūt uz un no darba vietas.
Ņemot vērā to, ka arī izglītības iestādes ir nozīmīgs faktors Covid-19 izplatības ķēdē, uz laiku tiks pārtraukts arī klātienes vispārējās izglītības process. Klātienes izglītības atjaunošana tiek plānota pakāpeniski, no šī gada 1.novembra, atsākot klātienes mācības 1.-3. klasē.
Tāpat līdz 15.novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi. Bērnudārzos paredzēts saglabāt tikai tā saukto dežūrgrupu darbību bērniem, kuru vecāki strādā klātienē kādā kritiski nepieciešamajā darbavietā. Profesionālā un augstākajā izglītībā mācību procesam jānotiek attālināti.
No šodienas līdz 15.novembrim aizliegti jebkādi privāti pasākumi, neorganizēta cilvēku pulcēšanās vairāk kā vienas mājsaimniecības ietvarā, arī pulcēšanās piketos, sanāksmēs un tamlīdzīgos pasākumos, tāpat tiks apturēta jebkādu klātienes pakalpojumu, kas nav vitāli nepieciešami, sniegšana un mazāk nozīmīgu preču tirdzniecība klātienē, saglabājot tikai pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību. Aizliegti arī inventāra nomas pakalpojumi, kas saistīti ar sportu, atrakcijām un izklaidi, izņemot darba instrumentus un inventāru, kā arī transportlīdzekļu nomu.
Izņēmumi attiecībā uz pulcēšanas aizliegumu ir saglabājami tādos neatliekamajos gadījumos kā, piemēram, bēres un kristības neatliekamajos gadījumos, kad minimālā pulcēšanās ir absolūti nepieciešama, saglabājama iespēja divu mājsaimniecību ietvaros pulcēties līdz 20 personām, neskaitot ar rituālu organizēšanu saistītās personas. Bēres ir organizējamas tikai ārā.
Tāpat rīkojumā noteikts, ka vienā automašīnā drīkst atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot kritiski svarīgo dienestu darbiniekus, kas pārvietojas automobilī darba pienākumu veikšanai.
Kā norāda Veselības ministrija (VM), 11.oktobrī Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības un tai sekojošās veselības aprūpes iestāžu pārslodzes dēļ. Minētā ārkārtējā situācija tika ieviesta ar mērķi, lai mazinātu sociālos kontaktus par 30-40%, tādējādi palēninot infekcijas turpmāku izplatību. Tomēr, kā liecina cilvēku mobilitātes dati, tai skaitā sabiedriskā transporta izmantošanas paradumi, ārkārtējās situācijas pirmajā nedēļā sociālo kontaktu apjoms samazinājies tikai par 5-10%, kas nav pietiekami, lai mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā.
Pēc 15.novembra paredzēts atjaunot klātienes tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, izglītību, privātus un publiskus pasākumus, taču primāri tikai zaļajā režīmā - cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu un var uzrādīt sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.
Vienlaikus spēkā vēl joprojām ir arī prasība līdz 15.novembrim vakcinēties valsts pārvaldē nodarbinātajiem un tiem privātā sektora darbiniekiem, kuri pēc darba devēja izvērtējuma, ir pakļauti inficēšanas riskam un var inficēt kolēģus un klientus.