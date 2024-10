Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 48 posmos, tostarp trijos Ogres novadā

Valsts autoceļu posmu būvdarbi Ogres novadā:

Ceļa posmā no Tīnūžiem līdz Kangariem asfaltbetona seguma pārbūve. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks, ~ 35 min. Būvdarbu termiņš: 15.11.2024.

Suntažos krustojuma pārbūve. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min. Būvdarbu termiņš:17.08.2025.

Dzelmēs transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma mērīšanas iekārtu uzstādīšana. Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h. Būvdarbu termiņš: 18.10.2024.

Tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Ventspils šosejas (A10) posmā no pagrieziena uz Ugāles dzirnavām (V1323) līdz Ūdensvada ceļam. Šī remontposma paredzamais šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Ragana-Limbaži (P9) posmā no Vidrižiem līdz krustojumam ar autoceļu Dravnieki-Kaijas-Straupe-Līgatne (V127), kur ir divi luksoforu posmi. Šī remontposma paredzamais šķērsošanas laiks ir apmēram 20 minūtes.

Tāpat būvdarbi turpinās uz autoceļa Svente-Subate (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste-Ilze-Vitkušķi (V702), kur ir četri luksoforu posmi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Būvdarbi notiek arī uz autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, kur četros posmos satiksmi organizē ar luksoforiem, bet trijos līdz četros posmos ar priekšrocības ceļazīmēm. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Satiksmes ierobežojumi ir arī uz autoceļa Alūksne-Ape (P39) posmā no Alsviķiem līdz Sapnīšiem, kur ir noteikts ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 kilometri stundā, kā arī ir divi luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.

Autoceļa Ilūkste-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslates līdz Zasai ir pieci luksoforu posmi, un autoceļa posma šķērsošanai ir jāplāno 30 minūtes. Autoceļa Pļaviņas(Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) posmā no Cesvaines līdz krustojumam ar autoceļu Vecaduliena-Kaipi (V447) līdz sešiem posmiem satiksmi regulē ar luksoforiem, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Bērzaune-Vestiena-Ērgļi (P81) posmā no Ērgļiem līdz Bērzaunei ātruma ierobežojums ir 70 kilometri stundā, bet posma šķērsošanas laiks ir apmēram 20 minūtes, autoceļa Cesvaine-Velēna (P38) posmā no krustojuma ar autoceļu Tirza-Jaungulbene-Liede (V430) līdz Velēnai ir trīs luksoforu posmi, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir līdz pusstundai, savukārt autoceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei ir divi luksoforu posmi, bet šķērsošanas laiks ir apmēram 25 minūtes.