Valsts autoceļu tīklā sākas ziemas uzturēšanas sezona

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās uzturēšanas klasēs – A, B, C, D un E, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte: jo lielāka intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. Viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases. Visiem valsts galvenajiem autoceļiem tiks nodrošināta A jeb augstākā uzturēšanas klase.

Vienlaikus, piemēram, uz vietējiem autoceļiem Pierīgā ir lielāka satiksmes intensitāte nekā uz reģionālajiem valsts autoceļiem pierobežā, tādēļ šiem vietējiem ceļiem noteikta augstāka uzturēšanas klase nekā reģionālajam ceļam ar mazu satiksmes intensitāti. Uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem, skaidro LVC.

Ziemas uzturēšanas darbi izmaksā ievērojamus līdzekļus, tie nodrošina labāku braukšanas komfortu, mazina slīdamības iespēju, padarot satiksmi drošāku, bet tie neatstāj paliekošu ietekmi uz ceļu kā būvi.

“Vienu reizi attīrīt no sniega visus A un B klases valsts autoceļus izmaksā gandrīz 100 000 eiro, savukārt vienu reizi nokaisīt šos ceļus, samazinot slīdamību, izmaksā 132 000 eiro. Tātad, lai vienu reizi dienā attīrītu un nokaisītu visus A un B klases ceļus, ir nepieciešami 232 000 eiro, mainīgos laikapstākļos, kad snigšana notiek vairākas reizes dienā, var būt nepieciešams šādus darbus veikt atkārtoti, līdz ar to uzturēšanas darbu izmaksas var pieaugt līdz pat 500 000 eiro dienā,” liecina LVC informācija.

Ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus. Atbilstoši MK noteikumiem, pastāvīgos laikapstākļos uz valsts galvenajiem autoceļiem un citiem augstas intensitātes ceļiem ar A klasi pieļaujama līdz 1 cm bieza sniega kārta, B un C klases ceļiem attiecīgi 4 un 10 cm, bet ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti šis rādītājs nav noteikts.

Jāņem vērā, ka pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, un tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz galvenajiem (un citiem A klases) autoceļiem līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Savukārt valsts vietējiem autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts.

Grants ceļu uzturēšana ziemā notiek ar piebraukta sniega kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē grants virskārtu, kā rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus – kaisa ar smilti.

Ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, tostarp ziemā, valsts ceļu tīkls ir sadalīts 19 daļās, par darbiem katrā ir noslēgts līgums ar uzturēšanas darbu izpildītāju. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem gan vasaras, gan ziemas uzturēšanas darbus valsts ceļu tīklā veic VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.