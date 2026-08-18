Valsts autoceļu uzturēšanu Ogres pusē uz 5 gadiem uzticēs uzņēmumam "Vizii Urban"

Rīgas un Ogres līguma teritorijās uzturēšanas darbus turpmākos piecus gadus nodrošinās "Vizii Urban", bet Bauskas, Preiļu un Dagdas līguma teritorijās - "LAU Infra grupa". Abu uzņēmumu piedāvājumi attiecīgajās daļās bija ar zemāko cenu.
"Vizii Urban" Ogres teritorijas līguma summa ir 9,998 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet Rīgas teritorijas līguma summa ir 23,993 miljoni eiro bez PVN.
Savukārt "LAU Infra grupa" Bauskas teritorijas līguma summa ir 8,701 miljons eiro bez PVN, bet Preiļu un Dagdas teritorijas līguma summa ir 15,006 miljoni eiro bez PVN.
LVC skaidro, ka kopš 2022. gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumi tiek iepirkti atklātā konkursā, un valsts ceļu tīkls ir sadalīts 19 uzturēšanas darbu līgumu teritorijās.
Valsts autoceļu uzturēšanai 2027.-2032. gada periodā paredzēti vairāki iepirkumi, saglabājot esošo teritoriālo dalījumu pa līgumiem. Iepirkumus paredzēts izsludināt dažādos laikos, tādēļ tie stāsies spēkā dažādos uzturēšanas laika periodos, bet līgumu darbības termiņš būs 60 mēneši jeb pieci gadi.
Jaunajā periodā 1860 kilometru valsts autoceļu paredzēts uzturēt komplekso ikdienas uzturēšanas darbu (KIUD) veidā, no tiem 1739 kilometri ir valsts galvenie autoceļi un 121 kilometrs - valsts reģionālie autoceļi ar A uzturēšanas klasi. Veicot KIUD, darbu izpildītājs visu diennakti septiņas dienas nedēļā, tostarp brīvdienās un svētku dienās, pastāvīgi nodrošinās darba izpildes vietas apsekošanu, plānos un organizēs kompleksus ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši līgumam.
"Vizii Urban" pagājušajā gadā strādāja ar 19,795 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 0,8% un bija 1,556 miljonu eiro. Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,936 miljoni eiro. "Vizii Urban" pieder AS "CleanR grupa".