Līdz jaunā Valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte.
Sākotnēji Siliņa Kronbergu bija atstādinājusi no pienākumu pildīšanas līdz 13. jūnijam.
Ministru kabinets Raivi Kronbergu Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja 2024. gada 23. jūlijā, un viņš darbu amatā sāka 12. augustā. R. Kronbergam ir ilggadēja darba pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, no kuriem 10 gadus viņš bija valsts sekretārs divās ministrijās – Tieslietu ministrijā, pēc tam Zemkopības ministrijā. Darbu valsts pārvaldē Raivis Kronbergs sāka 2007. gadā Tieslietu ministrijā, kur no 2009. gada līdz 2014. gadam bija Administratīvā departamenta direktors, bet pēc tam astoņus gadus valsts sekretārs. Par savu darbu valsts pārvaldē saņēmis vairākus pateicības rakstus un augstus apbalvojumus.
Valsts kanceleja ir Latvijas valdības centrs – institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un, nodrošinot datu analīzi, izvērtējot dažādus rīcības scenārijus un piesaistot ekspertus no dažādām jomām, sniegt datos un izpētē balstītu informāciju Ministru prezidentam un valdībai, tādējādi palīdzot pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus. Valsts kancelejas darbu vada direktors, kurš ir visaugstākā ranga ierēdnis.
Kā vēstīts, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots.