Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.
Valsts kontrole norāda, ka LVM apsaimnieko 47% no Latvijas mežiem un ir viens no nozīmīgākajiem valsts uzņēmumiem - 2024. gadā valsts budžetā dividendēs iemaksāja 141,3 miljonus eiro jeb 37% no kopējām valsts budžetā iemaksātajām dividendēm. 2024. gadā LVM neto apgrozījums sasniedza 586,1 miljonu eiro.
"Ja trūkst skaidru mērķu, caurskatāmas pārvaldības un ekonomiski pamatotu lēmumu, cieš ne tikai valsts budžets, bet arī sabiedrības uzticēšanās tam, kā tiek apsaimniekoti valsts meži," uzsver Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis.
Revīzijā secināts, ka kopš 2021. gada nav apstiprinātas Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, kurās būtu noteikti vidēja termiņa mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti meža nozarē, lai vienlaikus samērīgi īstenotu visu nozaru intereses.
Revidenti izpētījuši, ka sešos gados ZM rosinātajiem pasākumiem novirzīti 316,9 miljoni eiro jeb gandrīz puse no LVM dividenžu ieņēmumiem, no kuriem 91,1% jeb 288,6 miljoni eiro izmantoti ZM resora iekšējām vajadzībām, tostarp lauksaimniecības un lauku attīstības atbalstam.
Kā atklājusi Valsts kontrole, plānojot mazākas dividendes, neīstenojot investīcijas plānotajā apmērā un nenosakot skaidrus dividendēs neizmaksātās peļņas izlietojuma principus, LVM līdz 2025. gada beigām uzkrāja 405,3 miljonus eiro. Četru gadu laikā netika īstenotas 47,5 miljonus eiro investīcijas, bet vairāk nekā 119 miljoni eiro no peļņas atstāti LVM rīcībā bez konkrēta mērķa.
Revīzijā arī noskaidrots, ka LVM pārraudzību trīs gadus - no 2023. gada marta līdz 2026. gada februārim - veica viena un tā pati pagaidu padome, kuru ZM kā kapitāla daļu turētāja katru gadu atkārtoti iecēla bez atklāta konkursa un atbilstoša pamatojuma.
Valsts kontroles ieteikumi
Kopumā Valsts kontrole ZM un LVM sniedza astoņus ieteikumus.
Pēc Valsts kontroles paustā, šos ieteikumus ieviešot, meža nozare darbosies saskaņā ar aktuāliem vidēja termiņa stratēģiskajiem mērķiem un skaidri noteiktiem sasniedzamajiem politikas rezultātiem, kā arī pirms būtisku normatīvo aktu pieņemšanas meža nozarē savlaicīgi novērsīs vai samazinās to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Savukārt LVM pārraudzības funkcijas veiks padomes locekļi, kuri atlasīti atklātā konkursā, bet vidēja termiņa darbības stratēģiju izmantos kā efektīvu kapitālsabiedrības vadības instrumentu.
Tāpat, ieviešot ieteikumus, LVM rīcībā esošie finanšu līdzekļi nepārsniegs saimnieciskajai darbībai nepieciešamo apmēru, uzskata Valsts kontrole.
Jau ziņots, ka Valsts kontrole revīziju iepriekš bija plānojusi publiskot 13. maijā, bet pēdējā brīdī tās rezultātus apstrīdēja ZM.
Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.
Iepriekš Dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils. Ziņojumā tika minēti vairāki fakti, kas lika šaubīties par piešķirtā atbalsta pamatotību.
Savukārt šobrīd jau no amata atbrīvotais zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) iepriekš apgalvoja, ka ZM veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka valstij būtu nodarīti zaudējumi, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā.
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Desmit personas, pret kurām sākts kriminālprocess un pie kurām 14. maijā veiktas procesuālās darbības, ir Krauze, bijušais ZM valsts sekretārs Raivis Kronbergs, ZM valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, bijušais LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, LVM padomes priekšsēdētāja padomnieks Valdis Lūks, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" darbinieks, Valmieras novada domes deputāts no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinis Muižnieks un "Pata" īpašnieks un vadītājs Uldis Mierkalns