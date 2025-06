Valsts kontrole Ogres novadā veic paraugrevīziju

Reģionālo mediju dienā jūnija sākumā, tiekoties ar žurnālistiem, Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Oskars Erdmanis informēja, ka viena no plānotajām revīzijām skars pašvaldību administratīvās komisijas, lai izanalizētu to lietderību un lai nodrošinātu efektīvu administratīvo pārkāpumu procesu. «Proti, revīzijā konstatējām, ka administratīvās komisijas ļoti daudz lietu izskata koleģiāli, tērējot prāvus administratīvos resursus, kur tas nav nepieciešams. Piemēram, nav saprotams, kāpēc lietas par zāles pļaušanu, par dažādiem teritorijas apkopšanas jautājumiem nepieciešams skatīt šajā koleģiālajā sastāvā vairāku cilvēku klātbūtnē,» skaidro Erdmanis, piebilstot, ka tiek analizēts, vai no šiem arhaiskajiem veidojumiem, kādi viņa skatījumā ir administratīvās komisijas, nebūtu laiks atteikties pavisam.

Revīziju plānots veikt arī par dažādu pašvaldību piešķirto nodokļu atvieglojumu pamatotību. Kā piemēru O. Erdmanis min nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas mēdz būt visnotaļ prāvas un veido ļoti lielu apjomu budžetos, bet nereti nav pamatotas ar konkrētās mērķgrupas vajadzībām, un Valsts kontroles skatījumā ir jāizvērtē, vai šie atvieglojumi, šīs atlaides nepieciešamas visiem.

Procesā ir arī revīzija, cik efektīvi pašvaldības apsaimnieko savus īpašumus.

Valsts kontrole pievērsusies arī jautājumam par izglītības kvalitāti, ar revīzijas pārbaudēm un intervijām izlases veidā viesojoties pašvaldībās visos reģionos un arī mācību iestādēs galvaspilsētā. Proti, galarezultātā plānots izvērtēt, vai vienlīdzīga un kvalitatīva izglītība pieejama visā Latvijā.

Vēl viena revīzija būs arī par invaliditātes statusa piešķiršanas procesu.

Valsts kontrole pievērsusies arī slimnīcu tīkla finansējumam, pētot tā plūsmas uz reģionālajām slimnīcām. Ar šīs revīzijas secinājumiem iedzīvotājus plānots iepazīstināt oktobrī.

Stāstot par jau procesā esošajām nozīmīgākajām Valsts kontroles revīzijām, O. Erdmanis kā piemēru min revīziju Ogres novada pašvaldībā, kur tiek analizēti finanšu līdzekļu un mantas izlietojuma aspekti. «Nule kā esam uzsākuši revīziju Ogres novada pašvaldībā par rīcību ar publiskiem finanšu līdzekļiem un mantu, kas ir tāda klasiska Valsts kontroles revīzija, kuras rezultātus mēs multiplicējam arī, sniedzot ieteikumus citām pašvaldībām. Proti, caur vienas pašvaldības prizmu redzam, kā pašvaldība iekļaujas noteikumos, likumos, budžeta rāmjos un tamlīdzīgi, kāda šobrīd ir kopējā situācija. Līdz ar to, ja tā var teikt, caur Ogres novada pašvaldības prizmu šāda revīzija palīdzēs identificēt plašākas problēmas un sniegs ieteikumus arī citām pašvaldībām,» skaidro Piektā revīzijas departamenta direktors. Jautāts, kāpēc minētajai revīzijai izvēlēta tieši Ogres novada pašvaldība, viņš norāda, ka tam iemesls bijuši vairāki riska faktori, tostarp pašvaldībā pieaugošais darbinieku skaits, augošās izmaksas un parādu slogs, par ko vairākās intervijās sabiedriskajiem medijiem izteicies pats Ogres novada domes priekšsēdētājs.

«Faktiski mēs šādu revīziju varētu veikt jebkurā pašvaldībā, jo daudzos aspektos šie riski ir gana augsti. Ogres novada pašvaldību izraudzījāmies, jo bija vairāki rādītāji, kas to padarīja interesantu no revīzijas viedokļa,» skaidro O. Erdmanis.