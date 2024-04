Valsts policija Rīgā aiztur narkodīlerus ar šaujamieročiem un vairākiem kilogramiem kokaīna

Pamatojoties uz saņemtu informāciju par to, ka Rīgā darbojas organizēta grupa, kas nodarbojas ar narkotisko vielu realizāciju lielā apmērā, šā gada 13. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja likumsargi veica izmeklēšanas un operatīvās darbības. To laikā, piesaistot Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas bataljona likumsargus, par narkotiku apriti tika aizturēti divi vīrieši, kuri dzimuši 1998. un 1996. gadā.



Pārmeklēšanas laikā pie 1998. gadā dzimušā vīrieša tika atrasts 50 gramu kokaīna. Savukārt veicot kratīšanas šīm personām piekritīgā transportlīdzeklī un konspiratīvā dzīvoklī, tika atrasti vēl 3,5 kg šīs narkotiskās vielas. Tāpat minētajā dzīvoklī tika konstatētas un atsavinātas trīs kaujas granātas, astoņi šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 1370 dažāda kalibra patronu.



Jāpiemin, ka atsavināto narkotiku un šaujamieroču vērtība ir ap 350 000 eiro. Tāpat tika izņemta E-klases “Mercedes-Benz” automašīna, un šobrīd policija pārbauda tās izcelsmi.



Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka aizdomās turētie vīrieši ilgstoši tirgojuši narkotikās vielas, un pārsvarā tās pārdevuši tieši Rīgas iedzīvotājiem. Abām personām bija sadalītas noziedzīgā nodarījuma lomas, viens organizējis šo noziegumu, bet otrs rūpējies par narkotiku uzglabāšanu un realizāciju.



Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.



Abiem aizturētajiem ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.