Valsts prezidenta kanceleja aicina pārskatīt preses piegādes tarifus

Vēstulē, ko parakstījusi Valsts prezidenta padomniece ekonomikas jautājumos Irēna Emīlia Didrihsone, Kanceleja pateicas LPIA par aktualizēto jautājumu un aktīvo pozīciju, sniedzot informāciju Valsts prezidenta institūcijai. Tā atzīst, ka izprot nepieciešamību saglabāt daudzveidīgu informatīvo telpu un piekrīt, ka tarifu pieaugumam jābūt racionāli pamatotam un samērīgam.
Valsts prezidenta kanceleja vēstulē aicina Satiksmes ministriju un "Latvijas Pastu" izvērtēt iespēju pārskatīt piedāvājumu par preses izdevumu piegādes tarifiem 2026. gadam, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.
Šis paziņojums ir atbilde uz LPIA vēstuli, kurā asociācija vērsa Valsts prezidenta uzmanību uz "Latvijas Pasta" plānoto preses piegādes tarifu pieaugumu, kas, pēc asociācijas domām, apdraudētu preses izdevēju un izdevumu pieejamību sabiedrībai.
Kā vēstīts, nākamajā gadā atkal plānots palielināt "Latvijas pasts" universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus, aģentūru LETA informēja "Latvijas pasta" pārstāvji. Plānots, ka tas stāsies spēkā 1.janvārī.
Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma - iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem - nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies par 2,2% no 2,30 eiro līdz 2,35 eiro.
Ierakstīta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 2,8% jeb no 6,82 līdz 7,01 eiro, bet par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro, savukārt apdrošināta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 22,1% jeb no 6,87 eiro līdz 8,39 eiro, kā arī par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro.
Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, par 13,5% samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ patlaban iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15% jeb no 0,8 eiro līdz 0,93 eiro, liecina tarifu projekts.