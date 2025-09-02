Valsts prezidents jaunajā mācību gadā novēl gribu darīt un sadarboties

Dažviet šo ziņu uztver ar smagu nopūtu, citur ar priecīgu satraukumu, vēl kādam savējo satikšana ir tīrs prieks.
Rinkēvičs katram, kurš šogad vērs skolas vai augstskolas durvis novēl sevī atrast zinātkāri, iejūtību, veselīgu spītību, izziņas un jaunrades prieku.
"Pieņemsim, ka skolā jau būs grūti, bet strādāsim, lai skola būtu vieta, kur vienmēr ir arī labi. Lai skola sniedz ne tikai zināšanas, bet arī mieru un drošību. Lai skola ir droša vieta ikvienam audzēknim arī pēc mācību stundām. Un, protams, lai skola ir arī vieta, kur valda jautrība un mazliet asas izjūtas, ko atcerēties mūžam," akcentē Valsts prezidents.
Viņš novēl, lai katram pietiktu gribas darīt un arī apstāties, kad tas vajadzīgs. Lai sadarbība kļūtu svarīgāka par sacensību savā starpā, un lai pietiktu spēka vienoties arī tad, kad ar vienu aci redzams vien strupceļš.
"Kas zina - varbūt, atverot otru aci, parādīsies jauns risinājums! Tādēļ vēlu katram, lai šajā mācību gadā kļūstam gudrāki, pārliecinātāki un mierīgāki," uzsver Rinkēvičs.