Foto: Ogres novads
Tā kā darba diena ir pārcelta no pirmdienas, 17. novembra, uz sestdienu, 8. novembri, visi elektrovilcieni 8. novembrī kursēs pēc darba dienu grafika, bet 17. un 18. novembrī – pēc brīvdienu grafika. Savukārt dīzeļvilcieni kursēs pēc atšķirīga grafika jau no piektdienas, 7. novembra. Vivi aicina šajā periodā īpašu vērību vilciena grafikam pievērst Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Valmieras virziena pasažieriem.

Dīzeļvilcieni kursēs piektdienā, 7. novembrī – pēc ceturtdienas grafika, sestdienā, 8. novembrī – pēc piektdienas grafika, svētdienā, 16. novembrī – pēc sestdienas grafika, pirmdienā, 17. novembrī – pēc sestdienas grafika un otrdienā, 18. novembrī – pēc svētdienas grafika. Vienlaikus 9., 16., 17. un 18. novembrī būs izņēmumi dīzeļvilcienu kursēšanas grafikos maršrutos Rīga–Gulbene, Rīga–Madona, Rīga–Indra, Rīga–Valmiera, Rīga–Krāslava.

Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.

Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem iespēja sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
