Jaunās nedēļas sākumā turpināsies ciklonu ietekme, līdz ar to Latvijā valdīs pārsvarā mākoņains un nokrišņiem bagāts laiks - bieži gaidāms lietus, slapjš sniegs, bet valsts austrumos arī sniegs ar nelielu sniega segas veidošanos.
Naktīs temperatūra svārstīsies ap nulles atzīmi, vietām veidojot apledojumu uz ceļiem, savukārt dienās gaiss būs nedaudz siltāks, īpaši piekrastē. Vējš piekrastes rajonos būs brāzmains un tā ātrums sasniegs 15-18 metrus sekundē (m/s).
Pirmdien debesis būs mākoņainas, tikai vietām tās skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - galvenokārt lietus un slapjš sniegs. Austrumu rajonos gaidāms arī sniegs, un tur vietām naktī veidosies trīs līdz piecus centimetrus bieza sniega sega.
Nakts stundās gaiss atdzisīs līdz -2, +2 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz 0, +5 grādiem, jūras piekrastē būs nedaudz siltāk - tur iesils līdz +7 grādiem.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā saglabāsies mākoņains laiks, taču jau biežāk starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars. Latvijas lielākajā daļā palaikam tiks novēroti nokrišņi - galvenokārt slapjš sniegs un lietus, bet lokāli rietumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos ceļu posmos saglabāsies slideni braukšanas apstākļi.
Svētku dienā pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastes rajonos brāzmās sasniegs 15-18 m/s. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz -1, +3 grādiem, bet dienā tas pakāpsies līdz +1, +6 grādiem.
Darba nedēļa trešdien sāksies ar joprojām mākoņainām debesīm. Palaikam gaidāmi nokrišņi, galvenokārt slapjš sniegs un lietus, bet austrumos vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Naktī gaiss atdzisis līdz -2, -3 grādiem, bet jūras piekraste būs siltāk - tur gaiss atdzisīs vien līdz +1, +4 grādiem. Dienā gaisa temperatūra pieturēsies +1, +5 grādu robežās.
Nedēļas otrajā pusē laika apstākļi būtiski nemainīsies - saglabāsies mākoņi, nokrišņi un mainīga temperatūra, kas vietām ziemeļaustrumos var noslīdēt zem nulles arī dienas laikā.
Nedēļas otrajā pusē debesis turpinās klāt mākoņi, tomēr vietām starp tiem izsprauksies arī kāds saules stars. Nokrišņi joprojām gaidāmi valsts lielākajā daļā, galvenokārt slapjš sniegs un lietus.
Naktīs gaisa temperatūra saglabāsies negatīva, vien vietām termometra stabiņš nenoslīdēs zem nulles. Dienās lielākajā daļā valsts gaisa temperatūra saglabāsies plusos, bet vietām Vidzemē termometra stabiņš vairs nepakāpsies virs nulles atzīmes.