No 11. līdz 19. novembrim Ķeguma parkā dodoties pastaigā, varēs izlasīt dzejoļus par Latviju, ko iesūtījuši konkursa dalībnieki. Konkursa dzejoļu autorus un pārsteiguma balvas 17. novembrī paziņosim Ķeguma mājaslapā, izlozes veidā. Plašāka informācija sekos.
17. novembrī plkst. 18.00 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks svētbrīdis un muzikāls svētku koncerts “Sauli, spēku, gaismu Latvijai”. Ieeja – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace).
No 17. līdz 18. novembrim, iestājoties dienas tumšajam laikam, par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai Ķeguma pilsētas vēsturiskās ēkas un citas iestādes tiks ietērptas svētku gaismās.
Birzgalē
18.novembrī plkst.19.00 Birzgales Tautas namā uzstāsies Andris Ērglis valsts svētku koncertā “Sirdspuksti Latvijai”. Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte). Vietu skaits ierobežots!
Tomē
19. novembrī plkst. 16.00 Tomes Tautas namā Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums “Iededz savu gaismu Latvijai”.
Programmā:
- Svētku uzruna,
- Priekšnesumi - piedalās tautas nama Dāmu vokālais ansamblis,
- Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs.
Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27843230 (Sarmīte).
No 19. novembra Tomes pagasta bibliotēkā un tautas namā būs apskatāma Ogres foto kluba izstāde “Ai, tēvu zeme, stūru stūriem… “
Autori: Ēriks Rācenis, Žanna Kalve, Ludmila Millere.
Tomes Tautas namā tiks demonstrēta 6 sērija filma “Emīlija Latvijas preses karaliene”
- 24. novembrī plkst. 19.00 (1.un 2.sērija),
- 1. decembrī plkst. 19.00 (3.un 4. sērija),
- 8.decembrī plkst. 19.00 (5. un 6. sērija).
Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, zvanot uz tālruni – 27843230 (Sarmīte).
Rembatē
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus arī šogad tradicionālais skrējiens “Rembates aplis” nenotiks ierastajā veidā.
Šogad skrējienam aprit 35 gadi, apli skriesim sajūtās visi kopā, bet dzīvē katrs atsevišķi.
18. novembrī Rembatē no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 tev ir iespēja vienam vai kopā ar ģimeni izskriet Rembates jubilejas apli kādā no distancēm – Mazajā aplī (3 km) vai Lielajā aplī (10,8 km).
Par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un skrējiena jubilejai, katram dalībniekam būs iespēja saņemt piemiņas balvu. Lai saņemtu balvu, skrējiena laikā dalībniekam būs jānofotografējas pie kontrolpunkta un fotogrāfija jānosūta uz tālruņa numuru - 26435199 (Liene).
Pieteikšanās skrējienam notiek elektroniski aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.kegumanovads.lv.
Nepilngadīga persona viena nedrīkst skriet, viņa pieteikumu aizpilda aizbildnis. Ja šis punkts netiek ievērots veicināšanas balva netiek piešķirta.
Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem ierobežojumiem valstī un pirms došanās uz pasākumiem lūdzam pārbaudīt informāciju par to norisi www.kegumanovads.lv
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus! Sargāsim sevi un apkārtējos!
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.