Piektdiena, 6. augusts, 2021 09:16
Var pieteikt kandidātus Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 5. augustā, pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 2. panta pirmo daļu un 9. pantu, pieņemts lēmums izveidot Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju izveidošanu 11 locekļu sastāvu un izsludināt kandidātu pieteikšanu komisijas sastāvam, nosakot, ka pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 20. augustam (ieskaitot), skat. Paziņojums par kandidātu pieteikšanu Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam.