Ceturtdiena, 09.10.2025 20:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:51
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 6. augusts, 2021 09:16

Var pieteikt kandidātus Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam

ogresnovads.lv
Var pieteikt kandidātus Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam
Piektdiena, 6. augusts, 2021 09:16

Var pieteikt kandidātus Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 5. augustā, pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 2. panta pirmo daļu un 9. pantu, pieņemts lēmums izveidot Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju izveidošanu 11 locekļu sastāvu un izsludināt kandidātu pieteikšanu komisijas sastāvam, nosakot,  ka pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 20. augustam (ieskaitot), skat.  Paziņojums par kandidātu pieteikšanu Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?