"Minētais lēmums ir balstīts uz virkni pārkāpumu, kur dominē korupcijas riski, nelikumīga un nelietderīga rīcība ar pašvaldības mantu, pilnvaru pārsniegšana, kā arī patvaļīga un vienpersoniska lēmumu pieņemšana, kas ir bijusi pretēji sabiedrības interesēm," sacīja ministrs.
Viņš piebilda, ka ministrija bija saņēmusi Trapiņa paskaidrojumus, taču pārkāpumu atspēkojums nav sniegts. "Neviens pašvaldības vadītājs, arī Trapiņš nav ne cars, ne monarhs, un nedrīkst pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kas ir domes kompetencē," piebilda ministrs.
Konstatētie pārkāpumi izgaismo sistēmisku Trapiņa rīcību un norāda uz viņa neatbilstību amatam. Rīkojums attiecas tikai uz domes priekšsēdētāju, līdz ar to domei būs jāizvēlas jauns priekšsēdētājs no ievēlēto deputātu vidus.
Jau ziņots, ka šodien plkst.10 notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) preses konference par turpmāko rīcību saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu darbībā.
Kā informē VARAM, preses konferencē tiks sniegta informācija par juridiskās pārbaudes galarezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Ikšķiles novada domes amatpersonu darbībā konstatēto noteikto pienākumu nepildīšanu un normatīvo aktu pārkāpumiem.
Preses konferencē piedalīsies Plešs.
Ikšķiles novada dome pauda atbalstu pašvaldības izpilddirektorei Agnesei Jankunai, kura paliks pašvaldības izpilddirektora amatā, informēja novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Šulce.
Domes sēdes darba kārtībā bija iekļauts jautājums par Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektores atbilstību ieņemamajam amatam. Šāds jautājums bija iekļauts domes sēdē, jo pašvaldībā tika saņemta VARAM vēstule, kurā izteiktas bažas, ka Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā būvniecības kontrole tiek veikta pavirši, tādējādi tika pieprasīts domes priekšsēdētājam sagatavot uz domes sēdi jautājumu par izpilddirektores darbības izvērtēšanu.
Kā norāda pašvaldība, dienu pirms jautājuma izskatīšanas domes sēdē VARAM nosūtījusi vēstuli Ikšķiles novada domes deputātiem par ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas, iespējams, liecina par Ikšķiles Būvvaldes darbā iespējamiem pieļautiem pārkāpumiem.
Lai izpildītu ministrijas prasību, izpilddirektores un Būvvaldes darbinieku vērtēšanu esot veikusi komisija, kas saskaņā ar pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma prasībām, darba likuma nosacījumiem, pašvaldības darbinieku un Būvvaldes klientu sniegto vērtējumu sniegusi savu atzinumu.
Domes sēdē komisija ziņoja par vērtēšanas norisi un rezultātiem. Viens no secinājumiem ir tāds, ka patvaļīgās būvniecības konstatējums "pats par sevi neliecina", ka Būvvalde ir pārkāpusi normatīvo aktu nosacījumus, vai to, ka būvniecības kontrole administratīvajā teritorijā tiek veikta pavirši vai netiek veikta vispār, uzskata pašvaldība.
Rādītājs esot tas, kā Būvvalde ir reaģējusi uz šādu gadījumu un kāds ir gala rezultāts.
Lēmumā par Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora atbilstību ieņemamajam amatam septiņi deputāti balsoja "par", divi deputāti balsoja "pret", bet vēl divi atturējās.
"Uzskatu, ka izpilddirektore, kura amatā ir tikai gadu, šajā laika posmā savus darba pienākumus ir veikusi godprātīgi un profesionāli. Viņas vadībā ir realizēti daudzi nozīmīgi, uz novada infrastruktūras attīstību vērsti projekti," izteicies Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Trapiņš.