Pēc bibliotekāru pasākuma Ogres Centrālajā bibliotēkā A. Plešs kopā ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu apmeklēja jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta manēžas objektu, aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā, kā arī apskatīja ūdenstorni, kur šobrīd notiek būvdarbi klinšu kāpšanas sienas izveidei.
“Man ir liels prieks šodien būt Ogrē, jo te pulcējās visi Latvijas bibliotekāri. Ogres Centrālā bibliotēka ir nozīmīgs objekts, kas apliecina jaunu domāšanas modeli un vīziju, kādā virzienā bibliotēkas var strādāt. Tā ir multifunkcionāla, radoša vide, kur satikties dažādām paaudzēm. Man ir prieks, ka šī bibliotēka ir tapusi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu,” pastāstīja A. Plešs. Vizītes ietvaros viņš apskatīja arī pašvaldībā aktuālos infrastruktūras projektus, augsti novērtējot Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību, kas būs nozīmīgs ieguldījums izglītības attīstībā, tāpat viņš izcēla klinšu kāpšanas sienas projektu, kas tiek īstenots ar VARAM izstrādātās grantu programmas ietvaros. “Man ir prieks, ka sadarbība starp ministriju un pašvaldību atspoguļojas ļoti praktiskā darbā, ko iedzīvotāji novērtēs,” uzsvēra ministrs.
Arī E. Helmanis akcentēja šādu vizīšu nepieciešamību, jo tā ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un ministriju. “Šādā vizītē ministram ir iespēja redzēt, kā mēs īstenojam projektus un izmantojam Eiropas Savienības finansējumu un citas investīcijas. Mēs vēlamies veidot modernu un mūsdienīgu vidi jaunajai paaudzei, lai mūsu bērni ir iedvesmoti sasniegt augstas virsotnes,” tā domes priekšsēdētājs.
“Vēl pirms pieciem gadiem mēs pieredzes apmaiņā devāmies ārpus Latvijas, lai uzzinātu par jauniem, inovatīviem risinājumiem, taču šobrīd interesenti brauc pie mums. Cilvēki vēlas redzēt un uzzināt vairāk par jauno bibliotēkas ēku, Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta manēžas būvi un citiem projektiem. Pašvaldībām ir interese par mūsu īstenotajiem digitālajiem risinājumiem, piemēram, Ogres novadnieka karti, ko ieviesām pirms trīs gadiem,” piebilda G. Sīviņš.
