30. aprīlī darba vizītē Lielvārdē, Ogrē un Ikšķilē viesojās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
Lielvārdē ministrs kopā ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietnieci Vitu Volonti, deputāti un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāju Anitu Streili un Ikšķiles novadadomes deputātu Juri Saratovu apmeklēja Lielvārdes novada Kultūras centru, kurā šogad pabeigti rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi, Lāčplēša laukumu un Lielvārdes pamatskolu,kurā ministrs tika iepazīstināts ar jauna bērnudārza būvniecības ieceri.


Ministrs pozitīvi vērtēja Lielvārdes novada Kultūras centrā veiktos rekonstrukcijas darbus un atjaunotās skatītāju zāles dizainu, kā arī uzteica tās funkcionalitāti. ”Tas mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka šāda tipa ēkas spēj pildīt dažādas funkcijas, līdz ar to ir vieglāk tās piepildīt ikdienā, ” pauda Artūrs Toms Plešs.


Ministrs uzsvēra, ka jebkura sakārtota iestāde un ēka ir ieguvums pilsētai, novadam un iedzīvotājiem kopumā. “Tā nav tikai nauda betonā. Runājot par Lielvārdes novada Kultūras
centru, redzam kādu pienesumu tas dod vietējai kultūrai, kolektīviem, kas šeit apgūst jaunus soļus, jaunas dziesmas un attīsta šeit kultūras dzīvi. Es domāju, ka jebkuram ir prieks ienākt jaunās svaigās telpās un tas noteikti arī vairo radošumu.”


No vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses, tiekot domāts par dažādiem atbalsta virzieniem, kas veicinātu straujāku Latvijas reģionu attīstību. “Covid – 19 laikā esam izstrādājuši vairākas atbalsta programmas, kas ļauj pašvaldībām aizņemties, kā arī esam izveidojuši pašvaldību grantu programmu. Tiek domāts arī par to, kādā veidā varam stimulēt uzņēmējdarbību reģionos un pašvaldībās, lai arī ir taustāms ieguvums pašvaldību iedzīvotājiem, ” atklāj ministrs.

