Ministrs pozitīvi vērtēja Lielvārdes novada Kultūras centrā veiktos rekonstrukcijas darbus un atjaunotās skatītāju zāles dizainu, kā arī uzteica tās funkcionalitāti. ”Tas mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka šāda tipa ēkas spēj pildīt dažādas funkcijas, līdz ar to ir vieglāk tās piepildīt ikdienā, ” pauda Artūrs Toms Plešs.
Ministrs uzsvēra, ka jebkura sakārtota iestāde un ēka ir ieguvums pilsētai, novadam un iedzīvotājiem kopumā. “Tā nav tikai nauda betonā. Runājot par Lielvārdes novada Kultūras
centru, redzam kādu pienesumu tas dod vietējai kultūrai, kolektīviem, kas šeit apgūst jaunus soļus, jaunas dziesmas un attīsta šeit kultūras dzīvi. Es domāju, ka jebkuram ir prieks ienākt jaunās svaigās telpās un tas noteikti arī vairo radošumu.”
No vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses, tiekot domāts par dažādiem atbalsta virzieniem, kas veicinātu straujāku Latvijas reģionu attīstību. “Covid – 19 laikā esam izstrādājuši vairākas atbalsta programmas, kas ļauj pašvaldībām aizņemties, kā arī esam izveidojuši pašvaldību grantu programmu. Tiek domāts arī par to, kādā veidā varam stimulēt uzņēmējdarbību reģionos un pašvaldībās, lai arī ir taustāms ieguvums pašvaldību iedzīvotājiem, ” atklāj ministrs.