Kā aģentūru LETA informēja VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļā, Pašvaldību likumā atšķirībā no iepriekš spēkā esošā likuma "Par pašvaldībām" nav noteikti ierobežojumi komitejas locekļu skaitam.
Ja iepriekš likums "Par pašvaldībām" paredzēja, ka komitejās, izņemot finanšu komiteju, locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu skaita, tad šobrīd spēkā esošais Pašvaldību likums nosaka tikai to, ka komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trim. Līdz ar to ir iespējama situācija, ka ikvienā komitejā ir tāds pats deputātu skaitliskais sastāvs kā ievēlēts domē.
Vienlaikus VARAM norāda, ka komitejas pamata funkcijas ir atzinumu sniegšana domei un jautājumu sagatavošana izskatīšanai domes sēdē. Komitejas kompetencē arī nav galīgu lēmumu pieņemšana. Līdz ar to visi jautājumi, kas ir iesniegti izskatīšanai komitejā, ir virzāmi izskatīšanai domes sēdē, pievienojot attiecīgu komitejas viedokli.
Ņemot to vērā, esot jāizvērtē cik lietderīga būtu visu deputātu iesaistīšana visās komitejās, norāda VARAM. Šādā situācijā visiem domes deputātiem būs atkārtoti jāskata katrs no komitejā jau vērtētajiem jautājumiem, un pēc būtības tiks dublēts domes darbs.
Būtiska esot arī finansiālās ietekmes izvērtēšana. Par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saņem atlīdzību, līdz ar to komiteju skaitliskā sastāva paplašināšana radīs papildu izdevumus pašvaldībai, un šo izdevumu lietderība būs apšaubāma, norāda VARAM.
Ministrija apliecina, ka pašvaldībai nav nepieciešams saņemt tās saskaņojumu izmaiņu veikšanai pašvaldības nolikumā.
Kā ziņots, pildot Administratīvās rajona tiesas lēmumu, Ogres novada pašvaldība plāno mainīt pašvaldības nolikumu, paredzot visu 23 deputātu dalību visās sešās pastāvīgajās komitejās, liecina sabiedriskajai apspriešanai nodotie grozījumi pašvaldības nolikumā.
Normatīvā akta paskaidrojuma rakstā pašvaldība norāda, ka Administratīvā apgabaltiesa savā 2. oktobra lēmumā nekonstatē, ka Administratīvās rajona tiesas 15. augusta lēmums varētu jebkādā veidā ierobežot domes tiesības komiteju veidošanā, kā tas noteikts Pašvaldību likumā, bet tas norāda uz nepieciešamību pārveidot komiteju sastāvu tā, lai neviens deputāts netiktu diskriminēts.
Pašvaldības ieskatā, ja komiteju sastāvos piedalītos visi deputāti, sabiedrība varētu būt droša, ka lēmumu sagatavošanā tiek ņemtas vērā visu vēlētāju intereses, ne tikai atsevišķu personu intereses. Tas stiprinātu sabiedrības uzticēšanos pašvaldības komiteju darbam un viennozīmīgi mazinātu risku, ka komitejas tiktu uztvertas kā "slēgtas" vai šauras grupas.
Pašvaldības nolikuma grozījumu izstrādes mērķis esot nodrošināt efektīvāku Ogres novada pašvaldības pārvaldību, palielinot visu pastāvīgo komiteju sastāvu līdz 23 deputātiem, tādējādi pilnībā novēršot jebkādas šaubas par deputātu vienlīdzīgu un proporcionālu pārstāvniecību.